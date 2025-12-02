印度要求智慧型手機安裝政府APP 引發用戶隱私爭議

印度通訊部下令智慧型手機製造商在所有新設備上預先安裝1款政府開發的網路安全應用程式。圖為智慧型手機。（彭博）

印度通訊部近日下令智慧型手機製造商在所有新設備上預先安裝1款政府開發的網路安全應用程式（APP）。此舉引發人們對全球最大手機市場之一的資料隱私和用戶知情同意權的擔憂。

根據《美聯社》報導，印度通訊部1日發布的命令要求智慧型手機製造商在90天內於所有新設備上預先安裝政府開發的「Sanchar Saathi」應用程式，並阻止用戶刪除。該命令還要求製造商透過軟體更新將該應用程式推送至舊款機型，這意味著該命令的適用範圍已超出目前市場上銷售的手機。

印度通訊部表示，針對印度12億智慧型手機用戶的「Sanchar Saathi」，對於遏制濫用電信資源進行網路詐騙和確保電信網路安全至關重要。但隱私權倡議者認為，該命令標誌著1項旨在削弱用戶隱私和知情同意權的措施。

數位政策專家、科技網站MediaNama創辦人帕瓦（Nikhil Pahwa）表示，這只是印度政府在「試探水溫」。他強調，一旦政府應用程式被強制預先安裝到人民的設備上，就難以阻止政府未來推送更多可能用於監控的應用程式。

帕瓦指出，他擔憂該應用程式的功能最終可能會擴大，使當局擁有更大的「存取設備狀態」的能力。他聲稱，印度此命令剝奪了用戶自主選擇的權利。

預計印度此命令還將遭到包括蘋果在內的智慧型手機公司的抵制。蘋果內部政策禁止在其設備上預先安裝第三方應用程式，包括政府開發的應用程式。

