濱崎步上海演唱遭中斷 外媒：這件事鬧大了

濱崎步發文親證在「零觀眾」情況下，獨自完成上海演出，並從第一首歌唱到安可曲表演。（翻攝自濱崎步臉書）

中國不滿日本首相高市早苗提出的「台灣有事論」，近期對日本展開大規模抵制，連日本天后濱崎步上個月29日在上海舉辦的演唱會，也在前一天被無預警取消，但濱崎步對著上萬個空位仍完整唱完全場畫面震撼全世界。對此，「法國國際廣播電台」指出，「上海這事鬧大了！」

「法國國際廣播電台」報導 ，濱崎步對著空位演唱的影片、圖片，近日不斷在網路上出現，贏得一致的好評，還有人說，本來根本不知道濱崎步是誰，但因為她用優雅給出這記響亮的耳光，而成為她的粉絲。

報導指出，中國媒體後續突然發出一篇「自稱工作人員」的致歉聲明，聲稱濱崎步一個人的演唱會是他發出的不實訊息，指濱崎步一個人的演唱會只是他彩排時偷拍的畫面，對主辦方及演出方造成困擾，他深感懊悔。但該聲明立刻遭網友諷刺「自欺欺人」、「洗地到這個地步」，報導指，濱崎步本人早就附圖發文，表示接到表演中止通知後，當天在無觀眾情況下，從第一首歌演到安可曲後才離開現場。

報導指，雖中國多地多場日本藝人演出突然遭中止，但另外兩名日本歌手在廣州、北京的演唱會卻正常舉行，讓不少人質疑上海是否過度執行抵制日本的任務？有人認為，這種操作，等於是在全世界面前搞垮上海形象。有分析認為，大上海華麗發達，其實當局控製得最嚴密，「上海官員其實『很左』」，前年上海慶祝萬聖節，就引上海大批警力打壓。

報導引述官媒《環球時報》胡錫進說法，他認為中國此舉「做過了頭」，從外地趕到上海的觀眾撲空，中方損失可能超過日方；另外，歌手大槻真希演出時被趕出場，也會讓人感覺不尊重，給外界攻擊提供口實。

