為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日本大臣記者會「豪邁舉動」 爆紅！網瘋傳狂讚：最佳業配

    2025/12/02 16:21 即時新聞／綜合報導
    日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美。（彭博）

    日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美。（彭博）

    42歲的日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，因美日混血兒身分加上曾擔任過模特兒，在上任前就曾引發討論，上任後，她也因為直率、不客套的作風引起討論，可謂政壇新星。小野田紀美今天在記者會上替農民推銷牛奶，並豪邁地一口喝乾，相關影片在網路瘋傳，不少網友直呼這是「最強業配」。

    綜合日媒報導，由於日本鄰近冬天時，牛奶的銷量就會下降，今日內閣會議後，小野田紀美突然表示：「有一件事情要拜託大家！」接著她隨即拿起一杯放在桌上的牛奶，大口喝下並發出「哈」一聲，她表示，喝的是家鄉岡山產出的牛奶，由於天氣轉涼時，牛奶銷量就會大幅下降，雖滯銷的牛奶可以製作成優格，但近年來優格需求也有下滑下陷。

    小野田紀美說，雖然不在她的職責範圍內，但她接受了農林水產大臣的要求，希望在現場帶頭喝下牛奶、吃優格，藉此支持農家。而在場記者也對她豪爽的舉動發出讚嘆聲。

    相關新聞畫面，立刻在X上爆紅，甚至被台灣網友轉發。不少台灣網友也表示：「根本最佳業配」、「真是豪邁」、「日本這次的內閣成員真的很有趣，跟以前一板一眼完全不一樣」、「超有趣而且很派」、「第一次看到內閣開記者會還能接業配的，可以說是全球獨步了」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播