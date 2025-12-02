日本大臣記者會「豪邁舉動」 爆紅！網瘋傳狂讚：最佳業配

日本大臣記者會「豪邁舉動」 爆紅！網瘋傳狂讚：最佳業配2025/12/02 16:21 即時新聞／綜合報導
日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美。（彭博）
42歲的日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美，因美日混血兒身分加上曾擔任過模特兒，在上任前就曾引發討論，上任後，她也因為直率、不客套的作風引起討論，可謂政壇新星。小野田紀美今天在記者會上替農民推銷牛奶，並豪邁地一口喝乾，相關影片在網路瘋傳，不少網友直呼這是「最強業配」。
綜合日媒報導，由於日本鄰近冬天時，牛奶的銷量就會下降，今日內閣會議後，小野田紀美突然表示：「有一件事情要拜託大家！」接著她隨即拿起一杯放在桌上的牛奶，大口喝下並發出「哈」一聲，她表示，喝的是家鄉岡山產出的牛奶，由於天氣轉涼時，牛奶銷量就會大幅下降，雖滯銷的牛奶可以製作成優格，但近年來優格需求也有下滑下陷。
請繼續往下閱讀...
小野田紀美說，雖然不在她的職責範圍內，但她接受了農林水產大臣的要求，希望在現場帶頭喝下牛奶、吃優格，藉此支持農家。而在場記者也對她豪爽的舉動發出讚嘆聲。
相關新聞畫面，立刻在X上爆紅，甚至被台灣網友轉發。不少台灣網友也表示：「根本最佳業配」、「真是豪邁」、「日本這次的內閣成員真的很有趣，跟以前一板一眼完全不一樣」、「超有趣而且很派」、「第一次看到內閣開記者會還能接業配的，可以說是全球獨步了」。
鈴木農林水産大臣のご依頼を受け、記者会見で小野田大臣からも冬場の牛乳の需要喚起を行いました。牛乳、ヨーグルト等は産地ごとの特色が感じられるのも魅力ですよね。冬場の牛乳は、とっても濃厚で料理との相性も抜群です、ぜひ味わってみてください。#牛乳でスマイルプロジェクト pic.twitter.com/XU67OXkBK5— 内閣府 （@cao_japan） December 2, 2025
熱門賽事、球星動態不漏接