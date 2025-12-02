為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國人破壞勝尾寺「台灣達摩陣」旅客齊心復原後又消失

    2025/12/02 13:50 即時新聞／綜合報導
    台灣漫畫家「我是蝦米」今天發現勝尾寺的台灣達摩陣已全數消失。（@im_ebi.tw/Threads授權提供）

    中日關係因日本首相高市早苗拋出「台灣有事」言論而更顯緊張之際，中國官方近期呼籲民眾避免前往日本旅遊。就在敏感時刻，一名疑似中國籍女子竟當眾破壞寺內以達摩排成的「台灣圖案」。事後儘管有台灣遊客重新復原，但今（2）日再度傳出「台灣達摩陣」一夕之間消失不見。

    不少台灣網友在Threads分享，日前被中國女子破壞的「台灣達摩陣」，在眾多遊客協力之下，已於昨（1）日成功復原。不過，台灣漫畫家「我是蝦米」今早更新現場狀況，表示台灣達摩陣突然消失，園方原本設置的圍欄內空地已不見任何達摩不倒翁的蹤影，「我跟我的朋友已再增員3位達摩，誰要來接力」。

    貼文隨即引發熱議，有人推測並非廟方移除，因為勝尾寺每年會在12月28日舉行「達摩燒」儀式，在儀式前寺內的達摩通常不會被清空。也有網友今日中午向入口處警衛詢問，對方表示確實知道那組排成台灣形狀的達摩，並強調寺內達摩都是遊客可自由擺放的物品，除非有人蓄意破壞或某處數量過度堆積，否則寺方並不會任意移動或收走。

    在 Threads 查看

    台灣達摩陣11月30日被中國人破壞後，昨（1）日已有其他參拜的台灣遊客將其復原。（@wuhsuehlin/Threads授權提供）

