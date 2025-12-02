傻眼！中國遊客竟在南韓星巴克內喝酒、吃炸雞 畫面瘋傳韓網罵翻

有中國遊客竟在京畿道的1家星巴克內無視禁帶外食規定，一邊喝燒酒一邊吃炸雞，令南韓民眾看了相當傻眼。（圖擷自IG）

中國祭出抵制旅日令後許多民眾轉往南韓旅遊，大量中國人湧入下，開始出現許多不文明的行為，有中國遊客竟在京畿道的1家星巴克內無視禁帶外食規定，一邊喝燒酒一邊吃炸雞，令南韓民眾傻眼。

綜合南韓媒體報導，1張IG發布的中國遊客在南韓不文明行為畫面在網路上瘋傳，昨（1日）下午京畿道楊平市的一家星巴克內，有6、7名中國遊客坐在店內，一邊吃著燒酒和炸雞，喝得滿臉通紅、有說有笑。

南韓星巴克自10月13日起在所有門市張貼告示禁止顧客攜帶外食和飲料入內，只有愛著幼兒的顧客才允許攜帶嬰兒食品。

畫面被拍下後在網路上瘋傳，中國遊客無視店內竟帶外食的規定，還在咖啡店內高分貝說話引發南韓網友痛批：「太不可思議了，中國人竟然能做出我連想都不敢想的事情」、「我希望星巴克總部禁止中國人入內」、「從糞便恐怖主義到商業破壞」、「看到這種事真讓人不快」。

對此，星巴克的一位代表表示，當時顧客很多，所以我們無法確認當時的情況。

