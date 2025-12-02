為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    民怨沖天？李家超宣布設「獨立委員會」查大火 立法會選舉如期舉行

    2025/12/02 12:50 編譯陳成良／綜合報導
    香港特首李家超2日宣布，將成立由法官主持的「獨立委員會」調查宏福苑大火，並確認立法會選舉如期舉行。（彭博）

    香港特首李家超2日宣布，將成立由法官主持的「獨立委員會」調查宏福苑大火，並確認立法會選舉如期舉行。（彭博）

    香港大埔宏福苑惡火已奪走至少151條人命，面對社會強烈的究責聲浪，香港特首李家超週二（2日）終於宣布，將成立由法官主持的「獨立委員會」徹查起火原因及監管漏洞。同時，李家超也確認，原定12月7日舉行的立法會選舉將「如期舉行」，不會因災難而延後。

    據《法新社》報導，李家超在記者會上承諾，新成立的獨立委員會將進行全面深入的審查，以改革建築工程體系，防止悲劇重演。這項決定似乎回應了先前被捕大學生關靖豐等人的訴求。然而，法新社敏銳指出，李家超使用的是「獨立委員會」（independent committee）一詞，而非香港法律機制中、通常由法官領導且具備廣泛傳喚權力的「調查委員會」（commissions of inquiry，COI）。這一用詞差異可能意味著該委員會的法定權力將有所不同。

    選舉照常舉行 李家超：需要議員配合改革

    針對外界關注的選舉安排，李家超明確表示，立法會選舉將如期於12月7日舉行。他解釋，災後重建需要進行全面的系統性改革，立法會議員是推動改革的重要夥伴，希望新任議員能盡早履職，審議政府提出的修例方案與撥款申請，以加速協助災民。

    目前香港警方與廉政公署已拘捕14人，其中13人涉嫌誤殺（過失致死）。李家超痛批涉案建商試圖以不合格的防護網魚目混珠，欺騙執法機構，行為「邪惡」。

    當被《法新社》問及包括學生關靖豐在內的多名異議人士因呼籲問責而遭逮捕時，李家超態度強硬地表示：「我不會容忍任何犯罪行為，特別是利用我們正面臨的悲劇來犯罪。」此外，針對有災民收到詐騙簡訊稱可協助申請援助，李家超也譴責騙徒趁火打劫的行為卑鄙。

