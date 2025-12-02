為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    東京飛上海航班驚傳旅客鬧事返航 中國人崩潰：聽口音是老鄉

    2025/12/02 13:29 即時新聞／綜合報導
    從日本東京飛往中國上海的客機，有旅客鬧事導致班機返航，中國網友聽到口音後崩潰直喊「是老鄉」。（圖擷自小紅書）

    從日本東京飛往中國上海的客機，有旅客鬧事導致班機返航，中國網友聽到口音後崩潰直喊「是老鄉」。（圖擷自小紅書）

    日本航空子公司、廉航「春秋航空日本」，1日晚間IJ005號航班原定從東京飛往中國上海，孰料機上有男乘客執意要換座位和女伴一起坐，與空服員爆發衝突，導致班機返回東京降落，中國網友們聽到鬧事男的口音後，紛紛崩潰驚呼「是老鄉」。

    據中媒《極目新聞》報導，同航班旅客透露，有一對男女因為座位沒有在一起，因此男方登機後就要求空服員幫忙換位，被拒絕後引發了口角，最終客機在起飛1小時40分左右、1日晚間10時40分許回到東京成田國際機場。

    從中國社群平台「小紅書」上流傳的影片可以看到，班機降落後由航警登機處理，鬧事男子原本還想辯解，但連一句完整的日語都說不出來，最後只能用中文向同行者求救「你跟他（航警）解釋一下吶」。

    中國網友們看到影片後湧入留言，不少人直呼「是老鄉」，還有人認為這是吳語地區的口音，可能是蘇北（江蘇省北部）；但也有蘇北網友出面反駁，指稱這應該是蘇南（江蘇省南部）口音。

