    國際

    高市早苗引中日緊張 華爾街日報：挑釁者是企圖改變現狀的北京

    2025/12/02 11:35 編譯陳成良／綜合報導
    日本首相高市早苗將「台灣有事」與日本安全掛鉤，引發中國強烈反彈，美國《華爾街日報》發表社論力挺。（彭博）

    日本首相高市早苗將「台灣有事」與日本安全掛鉤，引發中國強烈反彈，美國《華爾街日報》發表社論力挺。（彭博）

    日本首相高市早苗近期指出中國若攻擊台灣將威脅日本存亡，引發北京強烈反彈。《華爾街日報》2日發表社論表示，中國共產黨正對日本施壓，意在懲治高市的發言。社論強調，真正的挑釁者並非提出可能因應侵略的日本領袖，而是試圖改變現狀的北京。

    社論指出，北京展開為期數週的施壓行動，從「戰狼外交」進一步升高為非正式的經濟制裁。中國外交官甚至發出人身威脅，揚言「我們別無選擇，只能斬斷那伸向我們的髒脖子」。在經濟面，中國官方呼籲民眾避免赴日，導致幾天內估計多達50萬張從中國飛往日本的機票遭取消；北京也再度以核汙水為由，恢復日本海鮮的進口禁令。

    據報導，中國國家主席習近平上週在與美國總統川普的通話中，有一半時間用於表達對日本與台灣問題的不滿。社論指出，川普據傳隨後致電高市，要求她避免在台灣議題上刺激北京，引發外界關注。

    台灣若淪陷 第一島鏈恐成中國橋頭堡

    社論認為，高市的觀點有其戰略基礎。台灣一旦遭中國控制，將破壞日本的防衛縱深。文章分析，第一島鏈是日本的重要戰略屏障，若被中國掌握，恐成其軍事橋頭堡，使日本仰賴的能源與糧食航線面臨中斷或封鎖風險，並動搖美國在太平洋的海上戰略與聯盟體系。

    文章最後警告，中國今日的經濟脅迫，是其若在未來取得區域海上優勢後可能採取行動的縮影。社論強調，真正的危險不在於日本陳述現實，而在於北京不斷增強的軍事與經濟施壓；川普若欲遏制中國的擴張策略，將需要日本的協助。

