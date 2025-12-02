中共不認《舊金山和約》 前日本議員吐槽：台灣仍是我國領土

中國政府近期不斷公開強調從未接受過《舊金山和約》，痛批它是「不具效力」且「非法無效」一紙空文。圖為《舊金山和約》1951年簽署畫面。（圖擷取自@sputnik_jp 社群平台「X」）

日本首相高市早苗上月提及「台灣有事」議題，讓中國祭出一系列報復措施，中國外交部更放話從未接受過《舊金山和約》，強調它對中方「非法無效」，荒謬說詞引發國際關注。前日本東京都足立區議員松丸誠對此吐槽，倘若《舊金山和約》無效，代表台灣目前仍屬於日本領土，直言中國說詞根本是「自掘墳墓」。

綜合外媒報導，中國外交部在今年11月27日、28日的例行記者會，皆公開重申中方從未接受過《舊金山和約》。發言人郭嘉昆強調，1951年簽署的《舊金山和約》是在排斥中俄等二戰重要當事人的情況下，對日本單獨媾和而發表的文件；發言人毛寧也表示，這份文件違反1942年《聯合國家宣言》與「國際法基本原則」，因此其對台灣主權歸屬等任何涉及中國作為非締約國領土和主權的處置，全都是「不具效力」且「非法無效」。

中國駐日大使館也在11月30日發文痛批，日本政壇不斷提及僅是一紙空文的《舊金山和約》與《中日和平條約》，卻拒絕提及具有國際法約束力的《開羅宣言》與《波茨坦宣言》，明顯是妄圖煽動「台灣主權爭議」。另外，中國官媒《新華社》也在昨（1）日發文堅稱，中方從來沒有接受過非法無效的《舊金山和約》。

對於中國政府一連串指控，前日本足立區議員松丸誠在X（原推特）發文開嗆，指出《舊金山和約》規定日本政府放棄台灣、澎湖等島嶼一切權利，如果中方認為這份文件無效、只是「一紙空文」，那麼在這種情況下「台灣仍是日本領土」，根本不會是中國領土。松丸誠形容中國此舉，完全就是在「自掘墳墓」（墓穴を掘る）。

