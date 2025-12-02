MRI出爐心臟與腹部全正常 川普：沒檢查大腦 認知測驗「滿分」

美國總統川普10月前往華特里德國家軍事醫學中心進行年度體檢時，向鏡頭揮手致意。白宮醫師1日正式公布其MRI檢查結果，確認心臟與腹部狀況「完全正常」。（路透檔案照）

面對外界對其年齡的持續關注，現年79歲的美國總統川普透過白宮醫師發布了最新健康報告，醫師1日公布川普的預防性核磁共振（MRI）檢查結果，顯示其心臟與腹部狀況「完全正常」，整體健康維持在「極佳」狀態。川普受訪時則表示，檢查肯定沒包含大腦，因為他的認知測驗「拿了滿分」。

據英國廣播公司（BBC）報導，白宮醫師巴巴貝拉（Sean Barbabella）在備忘錄中指出，川普於10月進行了一次針對該年齡層男性的標準預防性MRI檢查。影像分析顯示，川普的心臟與主要血管並無動脈狹窄或血流受阻的跡象，心血管系統十分健康；腹部影像也顯示所有器官功能均在正常範圍內，沒有急性或慢性病變的隱憂。

巴巴貝拉強調，這次檢查是為了及早發現潛在問題，確保總統能維持長期的活力與身體功能，結論是川普「整體健康狀況極佳」。

回應民主黨質疑 川普：認知測驗拿滿分

此次報告的發布背景，源於民主黨陣營（包括明尼蘇達州州長沃爾茲）近期頻頻針對川普的年齡與體能狀況提出質疑，要求白宮提高透明度。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，公布這份詳盡的備忘錄正是為了回應外界期待，「總統承諾公布，我們就做到了。」

川普週日搭乘空軍一號時對記者表示，他不反對公開結果。當被追問具體檢查了哪些部位時，川普回應：「我不知道，就只是個MRI。檢查哪裡？肯定不是大腦，因為我做過認知測驗，而且拿了高分。」

儘管官方報告亮眼，但川普的健康細節仍是媒體焦點。報導指出，川普先前曾被目擊右腳腳踝腫脹、手部有瘀傷，甚至在會議中被發現打瞌睡。白宮曾在7月證實他被診斷出患有「慢性靜脈功能不全」（chronic venous insufficiency），這是一種可能導致腿部腫脹的靜脈疾病。

此外，川普對於媒體檢視其年齡問題反應強烈。上週，《紐約時報》一名女記者撰文討論他的年齡與體能耐力，川普隨即反擊，公開辱罵該記者是「三流貨色」，並稱她「內外都醜陋」。

