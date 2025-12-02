以前靠CIA現在靠發文！ 外媒：川普公然干預全球選舉「史上最狂」

美國總統川普（左）近期頻繁介入外國選舉，公開支持右翼盟友。圖為川普先前在白宮接待匈牙利總理奧班（右），並稱歐洲領袖應更欣賞他。（路透檔案照）

美國介入外國選舉的歷史長達數十年，但從未有現代總統像川普一樣如此公開。據《法新社》分析，不同於過去中央情報局（CIA）策劃的秘密陰謀或檯面下的媒體戰，川普選擇公開呼籲外國選民投票給他的右翼盟友，且經常使用他最愛的社群媒體作為工具。最新的案例發生在宏都拉斯，川普在「Truth Social」上公開力挺右翼候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura），稱其為「自由的唯一真朋友」。

卡內基國際和平基金會學者卡羅瑟斯（Thomas Carothers）指出，至少在現代歷史上，想不出有哪位美國總統願意如此公開地在外國選舉中表達偏好。川普在拉丁美洲的行動尤其明顯。例如在阿根廷，川普曾承諾提供200億美元（約新台幣6266億元）支撐該國經濟，但警告若選民拒絕支持米雷伊（Javier Milei），這筆錢將化為烏有；最終這位自由意志主義者成功勝選。

此外，川普的國務卿魯比歐曾公開批評哥倫比亞左派總統裴卓（Gustavo Petro）是「瘋子」，並對一名起訴巴西極右翼前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的法官實施制裁。在沒有選舉的委內瑞拉，川普甚至暗示動用軍事力量移除左派領導人馬杜羅。

歐洲也受影響 聲援右翼政黨

川普試圖影響選舉的行動也擴及歐洲。美國國土安全部長諾姆在訪問波蘭期間，公開支持保守派候選人納沃茨基（Karol Nawrocki），後者最終勝選。副總統范斯在訪問德國時，則公開批評當地對極右翼「德國另類選擇黨」（AfD）的限制。川普及其幕僚也曾多次讚揚英國反移民議員法拉吉（Nigel Farage），並批評法國法院對極右翼領袖瑪琳．勒班（Marine le Pen）的裁決。

不同於冷戰戰略 川普只想幫「朋友」

根據政治學家萊文（Dov Levin）統計，二戰以來美國介入外國選舉超過80次。但卡羅瑟斯分析，川普的動機與手段均屬獨特。冷戰時期美國扶植特定人選多是為了地緣戰略考量，但川普的情況更像是「覺得他在世界上有一群朋友，而他想要幫助他們」。

卡羅瑟斯認為，在戰術上只有俄羅斯與川普相近，克里姆林宮也習慣在摩爾多瓦等前蘇聯國家公開表達偏好。雖然許多歐洲領袖私下希望匈牙利右翼總理奧班（Viktor Orban）落選，但他們不會公開說；相反地，川普上個月才在白宮接待奧班，並告訴記者歐洲領袖應更欣賞奧班。

