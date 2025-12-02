父母注意！美研究：未滿12歲兒童使用手機恐有健康風險

美國研究顯示，未滿12歲的小孩使用智慧型手機，可能會出現憂鬱症、睡眠品質不佳、肥胖等問題。（法新社）

父母要注意了！本月1日發表在美國兒科學會期刊《小兒科》（Pediatrics）的論文顯示，未滿12歲的小孩使用智慧型手機，可能會出現憂鬱症、睡眠品質不佳、肥胖等問題。

據《紐約時報》報導，許多家長總是在考慮究竟要等孩子多大才讓他們使用手機，畢竟一方面是小孩鬧著要手機，另一方面則是專家的警告，而這篇最新論文似乎讓家長有理由更晚購買手機給兒女了。

在論文裡，研究人員分析了美國迄今為止規模最大的兒童大腦發育長期調查，亦即有1萬500名未成年受測的「青少年大腦認知發展研究（Adolescent Brain Cognitive Development Study）」。

研究人員指出，未滿12歲兒童獲得智慧型手機的年齡越小，他們的肥胖、睡眠品質不佳風險就越高。論文主要作者、賓州費城兒童醫院精神科醫師巴爾齊（Ran Barzilay）指出，給小孩買手機時，家長必須要意識到這會對小孩健康產生重大影響。

雖然這項研究僅能顯示小孩過早擁有智慧型手機，和健康風險之間有「關聯」而非「因果」，但研究人員強調，過去的資料已表明小孩拿到手機後，可能減少了面對面社交、運動和睡眠時間，而青春期是相當敏感時期，即使睡眠或心理健康方面出現很小的變化，也可能造成持久的影響。

