為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    父母注意！美研究：未滿12歲兒童使用手機恐有健康風險

    2025/12/02 10:46 即時新聞／綜合報導
    美國研究顯示，未滿12歲的小孩使用智慧型手機，可能會出現憂鬱症、睡眠品質不佳、肥胖等問題。（法新社）

    美國研究顯示，未滿12歲的小孩使用智慧型手機，可能會出現憂鬱症、睡眠品質不佳、肥胖等問題。（法新社）

    父母要注意了！本月1日發表在美國兒科學會期刊《小兒科》（Pediatrics）的論文顯示，未滿12歲的小孩使用智慧型手機，可能會出現憂鬱症、睡眠品質不佳、肥胖等問題。

    《紐約時報》報導，許多家長總是在考慮究竟要等孩子多大才讓他們使用手機，畢竟一方面是小孩鬧著要手機，另一方面則是專家的警告，而這篇最新論文似乎讓家長有理由更晚購買手機給兒女了。

    在論文裡，研究人員分析了美國迄今為止規模最大的兒童大腦發育長期調查，亦即有1萬500名未成年受測的「青少年大腦認知發展研究（Adolescent Brain Cognitive Development Study）」。

    研究人員指出，未滿12歲兒童獲得智慧型手機的年齡越小，他們的肥胖、睡眠品質不佳風險就越高。論文主要作者、賓州費城兒童醫院精神科醫師巴爾齊（Ran Barzilay）指出，給小孩買手機時，家長必須要意識到這會對小孩健康產生重大影響。

    雖然這項研究僅能顯示小孩過早擁有智慧型手機，和健康風險之間有「關聯」而非「因果」，但研究人員強調，過去的資料已表明小孩拿到手機後，可能減少了面對面社交、運動和睡眠時間，而青春期是相當敏感時期，即使睡眠或心理健康方面出現很小的變化，也可能造成持久的影響。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播