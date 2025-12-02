庫克群島海灘辦公室 竟是俄「影子艦隊」避風港

庫克群島的拉羅湯加島（Rarotonga）空拍畫面。外媒調查發現，這座南太平洋度假勝地已成為俄羅斯與伊朗「影子艦隊」規避制裁的避風港，引發紐西蘭政府強烈關切。（法新社檔案照）

在南太平洋度假勝地庫克群島（Cook Islands），一間緊鄰披薩店、外觀不起眼的海灘辦公室，竟成為俄羅斯與伊朗規避西方制裁的關鍵樞紐。據《法新社》調查，這個微型國家已成為全球成長最快的船舶註冊地之一，數十艘涉嫌走私受制裁原油的「影子艦隊」油輪，正懸掛著庫克群島的旗幟在海上航行，此舉引發其外交盟友紐西蘭的高度關切。

美英制裁名單 赫見34艘庫克群島油輪

報導指出，外國船東無需踏上這座島嶼，只需向「庫克群島海事局」（Maritime Cook Islands）支付費用，即可讓船隻掛上該國旗幟。根據美國制裁數據，2024至2025年間，有20艘在庫克群島註冊的油輪涉嫌走私俄羅斯與伊朗燃料；另有14艘同籍油輪被列入英國的黑名單。

這些船隻被視為「影子艦隊」的一員，它們透過更換船旗、關閉追蹤器等方式，協助莫斯科與德黑蘭繞過西方制裁，將石油變現以資助戰爭或核計畫。澳洲國立大學制裁專家莫伊謝延科（Anton Moiseienko）指出：「有些國家對制裁執行較為寬鬆，這就是庫克群島介入的地方。」

庫克群島是紐西蘭的「自由聯合」（free association）國家，國防與外交由紐西蘭協助。對於盟友成為制裁破口，紐西蘭外交部發言人直言這令人「震驚且憤怒」（alarming and infuriating），並表示已多次向庫克群島政府表達嚴正關切，「這是完全不可接受且難以維持的外交政策分歧。」

這類允許外國船隻註冊的機制被稱為「權宜船旗」（flags of convenience）。雖然這能為太平洋小國帶來收入（帛琉一艘油輪註冊費約1萬美元），卻也帶來安全隱憂。去年，一艘懸掛庫克群島旗幟的油輪「Eagle S」，就被指控在波羅的海破壞了5條海底電纜。

面對指控，庫克群島海事局否認庇護受制裁船隻，強調擁有監控平台，一旦發現船隻遭制裁會立即將其除名。然而，數據顯示該國從航運費用獲得的收入在過去5年內大幅成長400%，顯示其業務正快速擴張。

