日本「最可愛國中生」出爐！鹿兒島13歲少女擊退3.5萬人奪冠

2025「日本最可愛女國中生」冠軍穗野。（本報合成，擷取自@jc_misscon_jk 、@jc___hono/IG）

2025日本「最可愛國中女生」大賽近日落幕，來自鹿兒島的13歲少女穗野（Hono）從3萬5000名參賽者中脫穎而出奪下冠軍，聽到名字被宣布時，她感動落淚，直呼「真的非常開心」。

日本大型雜誌社《modelpress》11月30日在東京舉行「最可愛女國中生選美大賽」，經過評審及觀眾投票後，就讀國中一年級的穗野成功打敗3萬5000人奪下后冠。穗野表示，自己參賽的目標就是要拿下冠軍，能得到支持者的鼓勵更讓她備感溫暖。她也提到，最崇拜的前任冠軍內田結菜（Yuna）親手替她戴上桂冠，讓她感到格外榮幸。

請繼續往下閱讀...

回憶比賽歷程，穗野坦言自己不擅長直播，起初相當緊張；走秀更是她最害怕的環節，「但站上舞台後卻覺得很有趣，訓練營也很開心，雖然有難過的時候，但現在覺得一切都值得。」

她笑說，未來想成為明星，夢想推出自己的化妝品和彩色隱眼，「首先要感謝我的家人！」本屆冠軍除了可獲獎金50萬日圓（約新台幣10萬元），還能登上2026年TGC Teen舞台演出，並出任明年賽事大使。

同日登場的「日本最可愛高中女生」選美比賽，則由福井縣高一生南里奪下后冠。她曾在7月舉辦的「最可愛女高中生」獲得總冠軍，這次又拿下大會總冠軍與SNOW獎，成為三冠王。

2025「日本最可愛女高中生」冠軍南里。（本報合成，擷取自@jc_misscon_jk 、@nanri_821/IG）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法