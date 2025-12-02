為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    美軍「後續打擊」事件引發兩黨呼籲調查 白宮強調行動合法

    2025/12/02 09:54 編譯謝宜哲／綜合報導
    白宮新聞秘書李威特表示，1名海軍上將在9月2日的軍事行動中，下令對加勒比海1艘涉嫌走私毒品的船隻進行「後續打擊」是合法。（路透）

    美國白宮1日表示，1名海軍上將在9月2日的軍事行動中，下令對加勒比海1艘涉嫌走私毒品的船隻進行「後續打擊」，是「在其職權範圍內且依法行事」。此行動已受到美國兩黨審查。

    根據《美聯社》報導，美國兩黨議員11月30日宣布，支持國會審查美軍對涉嫌運毒船隻進行「後續打擊」事件。議員們引述1份報導稱，國防部長赫格塞斯曾口頭下令進行後續打擊，導致此前遭飛彈襲擊的2名倖存者喪生。

    對此白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）1日表示，赫格塞斯授權布拉德利（Frank Bradley）海軍上將執行打擊行動，而布拉德利完全在其職權和法律範圍內行事，即指揮打擊行動，確保摧毀目標船隻，消除對美國的威脅。

    李威特補充，赫格塞斯已經與一些對相關報導抱持擔憂的國會議員進行溝通。

    值得注意的是，美國總統川普前一天也針對此事發表言論。川普11月30日在空軍一號上告訴記者「我會調查此事，但赫格塞斯說過他沒有下令殺害2名倖存者。」川普強調，他相信赫格塞斯。

    當被記者問及是否希望對倖存者進行後續打擊時，川普回應「我們會調查，但我不想那樣，第一次打擊已經非常致命了。」

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

