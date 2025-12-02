為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    宏國大選2親台候選人只差515票 開票網站當掉引不滿

    2025/12/02 10:07 即時新聞／綜合報導
    宏都拉斯總統大選開票，皆主張與台灣交好的阿斯夫拉（左）、納斯拉亞（右）陷入拉鋸。（法新社）

    宏都拉斯總統大選正在開票，皆主張與台灣交好的「國家黨」候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）、「自由黨」候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）陷入拉鋸，出現阿斯夫拉以515票領先納斯拉亞的情況，但由於開票網站當掉的緣故，尚不清楚有多少選票已被統計，引發民眾不滿。

    據《路透》報導，納斯拉亞在X發文，指稱內部預測他會以44.6％的得票率勝出，阿斯夫拉得票率則是39.8％、執政黨「自由重建黨」候選人蒙卡達（Rixi Moncada）為15.8％。

    不過，納斯拉亞強調他不是要宣布勝選，這只是預測結果而已；國家黨方面則批評納斯拉亞沒有等待選委會公布最後結果，就隨意發布上述消息。

    據了解，自11月30日投票當晚公告初步開票情況以來，阿斯夫拉的領先局勢就逐漸縮小。到了12月1日上午開票網站當掉無法使用，使得宏國民眾抱怨連連。

    雖然投票前民調顯示3名候選人支持率不相上下，但執政黨的蒙卡達在開票後顯然已失去角逐資格，只剩下阿斯夫拉與納斯拉亞進行對決，這2人都曾對外表示若當選可能會和台灣恢復外交關係。宏都拉斯與我國於2023年斷交，若恢復邦交將讓中國在中美洲遭遇數十年以來的最大外交挫折。

