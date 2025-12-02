關鍵一週！美特使將晤普廷 澤倫斯基盼與川普對話

烏克蘭總統澤倫斯基（左）1日在巴黎會見法國總統馬克宏（右），希望加強歐洲對基輔的支持。（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）12月1日在巴黎會見法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），旨在爭取加強歐洲對基輔的支持；澤倫斯基同天表示，他預計將與美國總統川普討論「關鍵議題」，並希望在美國特使魏科夫（Steve Witkoff）訪問俄羅斯之後能與川普對話。

綜合媒體報導，魏科夫預計12月2日在莫斯科與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）會晤，討論烏克蘭議題。川普的女婿兼顧問庫許納（Jared Kushner）也將加入這次俄羅斯之行。這是由美國主導、尋求終結俄烏戰爭行動的一部分，目的是讓和平談判加速進行。

請繼續往下閱讀...

澤倫斯基1日指出，與川普討論的關鍵議題將包括領土、安全保障與戰後重建。他強調，領土議題最為棘手，而安全保障「非常重要」。他也認為歐洲必須參與戰後烏克蘭重建的討論。澤倫斯基同時呼籲其西方盟友，應確保俄羅斯「不會將任何事當作這場戰爭的獎賞」。

與此同時，烏克蘭的談判代表在美國佛羅里達州結束了與美方的2天會談。儘管美烏雙方都形容會談「極富成效」，但澤倫斯基坦言「仍有棘手問題需要處理」，且部分議題尚未解決；美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）則表示，美方對達成協議持樂觀態度，但強調這項工作既複雜又「微妙」，且仍有許多工作尚待努力。

法國總統馬克宏1日強調，俄羅斯與烏克蘭之間結束戰爭的計畫，只有在基輔與歐洲各國參與下才能定案。馬克宏稱，領土問題還沒有最終結論，且只能由澤倫斯基做出最後決定。

馬克宏隨後與川普通話，討論了烏克蘭實現穩健和持久和平的條件，並強調了向烏克蘭提供安全保障的重要性。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）指出，這可能是在外交層面「相當關鍵的一週」。

早前報導指出，美國向基輔提出的28點計畫不僅要求烏克蘭割讓領土，更要求限制烏克蘭軍隊規模、放棄加入北大西洋公約組織（NATO），並禁止西方軍隊駐紮在烏克蘭。基輔認為這將等同於投降，並可能導致其最終輕易被俄羅斯併吞。

