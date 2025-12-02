為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    以色列發動軍事打擊　川普：不應妨礙敘利亞發展

    2025/12/02 03:21

    美國總統川普（Donald Trump）今天警告以色列，不要破壞敘利亞及其新領導階層的穩定。以色列部隊數天前才在敘利亞南部發起一場軍事行動，並擊斃了13人。

    法新社報導，川普於自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「以色列與敘利亞維持穩固且真誠的對話為至關重要，任何事情都不能妨礙敘利亞發展成為一個繁榮富裕的國家。」

    川普還指出，他對於敘利亞在現任總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）領導下的表現「非常滿意」。

    夏拉今年11月曾訪問白宮，他成為1946年敘利亞獨立以來首位造訪白宮的敘國領導人。

    夏拉一年前推翻長期掌權的時任敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad），之後川普就一直試圖推動以色列與敘國達成安全協定。

    但以色列多次打擊敘利亞，加劇了兩國緊張局勢。近來最致命的一次軍事行動發生於11月28日，當時以色列部隊在敘國南部擊斃13人，以軍聲稱目標是一個伊斯蘭主義組織。

    川普的發文也提到，夏拉「正努力確保一切順利進行，並使敘利亞和以色列建立長期且成功的關係」。（編譯：陳彥鈞）1141202

