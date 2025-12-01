為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    民主剛果宣布：最近一波伊波拉疫情結束 至少奪34命

    2025/12/01 22:06 中央社
    剛果民主共和國衛生當局宣布，該國近期爆發的伊波拉病毒感染流行已經結束，這波疫情至少造成34人死亡。（路透）

    剛果民主共和國（DR Congo、簡稱民主剛果）衛生當局今天宣布，該國近期爆發的伊波拉（Ebola）病毒感染流行已經結束。自今年8月以來，這波疫情至少造成34人死亡。

    法新社報導，儘管疫苗與治療近年已有進步，伊波拉病毒仍常常致命。過去50年來，它在非洲已奪走1.5萬條人命。

    民主剛果最嚴重的一次疫情發生在2018至2020年，期間有3500人感染，其中近2300人死亡。

    國家公共衛生研究院（INSP）院長卡扎迪（Dieudonne Mwamba Kazadi）在金夏沙（Kinshasa）舉行正式儀式前表示，疫情「實際上已結束」。

    卡扎迪說，53例確診病例中至少有34人死亡，另有11起死亡案例疑似由病毒造成，可能使死亡總數達到45人。

    民主剛果1976年首次發現伊波拉病毒，當時該國名稱為薩伊（Zaire），迄今已爆發16次疫情。

    最近這波疫情於今年8月20日在中部開賽省（Kasai）爆發，當時一名34歲的孕婦被送至醫院治療。民主剛果政府在9月初正式宣布疫情爆發。

