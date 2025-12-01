為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    韓國機場捐款箱驚見110萬現金與日文手寫卡 暖心內容全韓網讚爆

    2025/12/01 21:48 即時新聞／綜合報導
    韓國金海國際機場的公益捐款箱發現一封寫著「韓國旅行很愉快」的手寫日文小卡，旁邊還放著現金110萬韓元，暖心舉動感動眾人。（圖擷取自社群平台Ｘ）

    韓國金海國際機場近日在清理公益捐款箱時，意外發現一封寫著「韓國旅行很愉快」的手寫日文小卡，旁邊還放著現金110萬韓元（約新台幣23500元）。這份低調、不留名的跨國善意迅速在韓國社群引發熱議，許多網友直呼：「這才是真正的文明旅人！」

    根據《韓聯社》報導，韓國紅十字會釜山分會今（1）日透露，11月26日在金海國際機場國際線航廈的公益募款箱開箱作業時，發現一疊約110萬韓元的紙鈔，旁邊還附上一張以日文工整書寫的短箋。

    短短一句：「韓國旅行很愉快。剩下的錢請用來幫助有困難的孩子。」字句樸實卻格外溫暖，讓負責人員深受感動。單位推測，捐款者應是一名赴韓旅遊，準備返國的日本旅客。

    韓國紅十字會說明，目前金海機場共設置7處公益捐款箱，每年上、下半年各開箱一次，所有善款將用於國內外緊急救援、弱勢族群援助等公益計畫。「這筆匿名捐款，會確實用在最需要的地方。」

    這起溫馨事件很快在韓網傳開，留言區一片盛讚，「不是金額，是心意太珍貴。」、「好有教養的旅人，感謝你來韓國！」、「旅遊留下好心情，也留下善行，太暖了。」、「希望有一天能親自回報這份善意。」、「這才是旅行的真意。」

