傳防長下格殺令殲滅運毒船 美參院軍委會發動調查

美防長赫格塞斯傳出對毒梟軍事打擊行動下達格殺令。參院軍委會將發動調查。（法新社）

美國以遏止毒品販運之名，自9月起持續對加勒比海、太平洋東部地區特定船隻發動軍事攻擊，至今已擊沉逾20艘船、造成約80人死亡。如今傳出9月的1次打擊行動中，出於美戰爭部長（國防部長）赫格塞斯下達不留活口的格殺令，對同一目標發動二度攻擊，殲滅船上倖存者引發極大爭議。美國參議院軍事委員會已申明將發動調查。

參院軍委會主席韋克爾（Roger Wicker）與民主黨資深議員李德（Jack Reed）聯合聲明表示，「關於在南方司令部（SOUTHCOM）負責區域對涉嫌運毒船隻接續攻擊的指控，委員會已留意到近期報導以及戰爭部（國防部）初步回應」、「委員會已要求戰爭部說明，也會持續嚴密監督以辨明相關事實」。

請繼續往下閱讀...

赫格塞斯在社群媒體發文強烈駁斥指控，強調對毒梟船隻的打擊「符合美國法律和國際法」。美國總統川普亦否認報導說法，「我們會檢視此事，我不會想要二波攻擊」，強調自己百分之百相信赫格塞斯。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法