    首頁 > 國際

    網傳築地餐廳因中國客減少降價 日查核中心打臉謠言

    2025/12/01 20:26 中央社
    社群媒體流傳一張「築地餐廳因中國觀光客減少緊急降價」的價目單，「日本事實查核中心」認定為誤導內容，這家餐廳早在事件前就開始降價。（圖擷自日本事實查核中心官網）

    社群媒體流傳一張「築地餐廳因中國觀光客減少緊急降價」的價目單，「日本事實查核中心」認定為誤導內容，這家餐廳早在事件前就開始降價。（圖擷自日本事實查核中心官網）

    日本首相高市早苗「台灣有事」答詢引發中國反彈，呼籲公民避免前往日本。社群媒體流傳一張「築地餐廳因中國觀光客減少緊急降價」的價目單，「日本事實查核中心」今天發文表示，此為誤導內容，這家餐廳早在事件前就開始降價。

    「日本事實查核中心」指出，社群媒體11月25日出現貼文，附上照片稱，「築地，中國遊客消失了，只好臨時降價」。照片顯示東京築地一家餐廳店門口貼著附圖菜單，包括「鮪魚丼」、「希少丼」、「築地丼」等，地上放置一張看板，寫著「期間限定降價中」。

    截至11月28日，該貼文被轉發超過1100次、瀏覽超過83萬次。由於價目表的標價略高於行情，有網友留言表示，「降價後還這個價格，以前到底賣多少」、「是從暴利調回正常價格吧」。也有網友質疑，「難道不是在散布假消息嗎？」查核中心因此認為有必要查證。

    在網上查核問題照片，可發現早在今年8月就有相同照片在網站流傳，包括菜單、價格，以及「期間限定降價中」的看板都一模一樣。雖然無法確認照片拍攝時間，但可以確定這家餐廳在8月就已經降價，也就是在高市的「台灣有事」答詢之前。

    查核結論指出，即使近期中國觀光客取消行程確有其事，但築地這家餐廳的降價，與高市發言、中國觀光客減少都沒有直接關係，這是一則特意連結兩件事的誤導式貼文。

