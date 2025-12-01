為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美中西部大雪 達美航空班機降落狄蒙因跑道結冰滑出

    2025/12/01 19:08 中央社
    愛荷華州首府狄蒙的狄蒙國際機場發生1架達美航空班機因跑道結冰滑出，所幸無人受傷。（圖擷自Google地圖）

    愛荷華州首府狄蒙的狄蒙國際機場發生1架達美航空班機因跑道結冰滑出，所幸無人受傷。（圖擷自Google地圖）

    冬季風暴席捲全美在中西部降下大雪，造成數百架航班取消及車禍頻傳，打亂感恩節後交通高峰期。愛荷華州首府狄蒙發生1架達美航空班機因跑道結冰滑出，所幸無人受傷。

    美國廣播公司紐約分台（ABC7 NY）報導，狄蒙國際機場（Des Moines International Airport）公關經理胡傑（Sarah Hoodjer）今天表示，達美航空（Delta Air Lines）旗下品牌達美連線（Delta Connection）1架班機晚間滑出結冰跑道，機上有54名乘客及4名機組員。

    根據達美航空聲明，這起事件發生在當地時間晚間9時30分左右，由子公司奮進航空（Endeavor Air）經營的編號5087班機自密西根州大城底特律（Detroit）出發，在狄蒙機場準備降落時發生意外。

    達美航空表示，這架龐巴迪（Bombardier）CRJ-900型客機「在降落後因滑行道結冰，而滑出鋪面範圍」，不過無通報有人受傷，乘客皆已從飛機撤離並由巴士送至航廈，其在機場團隊持續協助旅客確保受到妥善照顧。

    胡傑則說，美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）正在調查這起事件。

