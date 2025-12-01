為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    炎上商機！Rage bait稱霸牛津年度詞彙 情緒成流量工具

    2025/12/01 19:18 即時新聞／綜合報導
    牛津大學出版社公布2025年度詞彙為「憤怒誘餌」（Rage bait），凸顯全球網路文化正從「吸引注意」全面走向「操弄情緒」，用戶更在不知不覺中成為被引導憤怒的對象。（歐新社）

    牛津大學出版社公布2025年度詞彙為「憤怒誘餌」（Rage bait），凸顯全球網路文化正從「吸引注意」全面走向「操弄情緒」，用戶更在不知不覺中成為被引導憤怒的對象。（歐新社）

    在社群媒體充斥挑釁內容、情緒反應被演算法牽動的年代，人們滑手機時那股莫名升起的怒氣並非偶然。牛津大學出版社（Oxford University Press）今公布2025年度詞彙，「憤怒誘餌」（Rage bait）以壓倒性存在感奪下寶座，凸顯全球網路文化正從「吸引注意」全面走向「操弄情緒」，用戶更在不知不覺中成為被引導憤怒的對象。

    根據《BBC》報導，牛津指出，「憤怒誘餌」一詞在過去一年使用量暴增3倍，用於描述刻意透過冒犯、挑釁、刺激或令人挫折的方式，引導觀看者產生強烈憤慨，以此推升瀏覽與互動量。這類內容比傳統標題黨更直接瞄準情緒，目的鮮明，就是要讓使用者停下、留言、分享，讓怒氣成為被演算法迅速放大的助燃劑。

    牛津語言部總裁格拉特沃爾（Casper Grathwohl）直言，網路世界已從「靠好奇心騙點擊」劇烈轉向「劫持情緒換流量」，而這種變化正悄悄改寫人們在科技主導環境中的情緒結構。

    今年年度詞彙入圍者包括打造神秘或自信形象的「氣場塑造」（Aura farming），以及透過飲食、運動或科技手段調整身心狀態的「生物駭客」（Biohack），最終由「憤怒誘餌」勝出。牛津指出，此結果反映2025年的網路氛圍，也最象徵當前社群生態的核心現象「情緒已成商品，而怒氣更是推動流量的最佳引擎。」

    格拉特沃爾更指出，「憤怒誘餌」與2024年的年度詞彙「腦腐」（Brain rot）形成一個令人不安的循環。前者利用憤慨提升互動，後者則反映使用者在無止境滑短影音後的精神疲乏，兩者共同描繪出現代網路文化下的心理現況：人類被演算法推送讓人生氣的內容，卻在長期暴露下逐漸枯竭。他直言，這不只是語言現象，而是反映「科技如何深刻形塑我們情緒與行為」。

    歷屆牛津年度詞彙包括「自拍」（Selfie）、「哥布林模式」（Goblin mode）、「魅力」（Rizz），各代表不同時期的社群文化特徵，如今「憤怒誘餌」則被視為對網路情緒操控的正式命名。

    同時，今年《劍橋詞典》選出描述粉絲與名人間單向情感連結的「準社交」（Parasocial）為年度詞彙，《柯林斯詞典》則選擇「氛圍編碼」（Vibe coding），反映AI在科技與創作中的迅速滲透。

    消息曝光後，台灣社群也掀起熱議，不少網友直呼，「難怪臉書越滑越氣」、「原來不是我脾氣變差，是演算法故意餵怒」、「每天看到挑釁影片，原來全是設計好的」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播