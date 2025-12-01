炎上商機！Rage bait稱霸牛津年度詞彙 情緒成流量工具

牛津大學出版社公布2025年度詞彙為「憤怒誘餌」（Rage bait），凸顯全球網路文化正從「吸引注意」全面走向「操弄情緒」，用戶更在不知不覺中成為被引導憤怒的對象。（歐新社）

在社群媒體充斥挑釁內容、情緒反應被演算法牽動的年代，人們滑手機時那股莫名升起的怒氣並非偶然。牛津大學出版社（Oxford University Press）今公布2025年度詞彙，「憤怒誘餌」（Rage bait）以壓倒性存在感奪下寶座，凸顯全球網路文化正從「吸引注意」全面走向「操弄情緒」，用戶更在不知不覺中成為被引導憤怒的對象。

根據《BBC》報導，牛津指出，「憤怒誘餌」一詞在過去一年使用量暴增3倍，用於描述刻意透過冒犯、挑釁、刺激或令人挫折的方式，引導觀看者產生強烈憤慨，以此推升瀏覽與互動量。這類內容比傳統標題黨更直接瞄準情緒，目的鮮明，就是要讓使用者停下、留言、分享，讓怒氣成為被演算法迅速放大的助燃劑。

牛津語言部總裁格拉特沃爾（Casper Grathwohl）直言，網路世界已從「靠好奇心騙點擊」劇烈轉向「劫持情緒換流量」，而這種變化正悄悄改寫人們在科技主導環境中的情緒結構。

今年年度詞彙入圍者包括打造神秘或自信形象的「氣場塑造」（Aura farming），以及透過飲食、運動或科技手段調整身心狀態的「生物駭客」（Biohack），最終由「憤怒誘餌」勝出。牛津指出，此結果反映2025年的網路氛圍，也最象徵當前社群生態的核心現象「情緒已成商品，而怒氣更是推動流量的最佳引擎。」

格拉特沃爾更指出，「憤怒誘餌」與2024年的年度詞彙「腦腐」（Brain rot）形成一個令人不安的循環。前者利用憤慨提升互動，後者則反映使用者在無止境滑短影音後的精神疲乏，兩者共同描繪出現代網路文化下的心理現況：人類被演算法推送讓人生氣的內容，卻在長期暴露下逐漸枯竭。他直言，這不只是語言現象，而是反映「科技如何深刻形塑我們情緒與行為」。

歷屆牛津年度詞彙包括「自拍」（Selfie）、「哥布林模式」（Goblin mode）、「魅力」（Rizz），各代表不同時期的社群文化特徵，如今「憤怒誘餌」則被視為對網路情緒操控的正式命名。

同時，今年《劍橋詞典》選出描述粉絲與名人間單向情感連結的「準社交」（Parasocial）為年度詞彙，《柯林斯詞典》則選擇「氛圍編碼」（Vibe coding），反映AI在科技與創作中的迅速滲透。

消息曝光後，台灣社群也掀起熱議，不少網友直呼，「難怪臉書越滑越氣」、「原來不是我脾氣變差，是演算法故意餵怒」、「每天看到挑釁影片，原來全是設計好的」。

