    首頁 > 國際

    爬樹闖獅舍！巴西男被母獅猛撲拖走咬死 驚悚畫面曝

    2025/12/01 20:14 即時新聞／綜合報導
    巴西一名男子疑似因精神狀況不穩，竟攀爬20英尺高牆並利用樹枝闖入獅舍，結果在腳尖尚未完全著地瞬間就遭獅子狠狠咬住拖走。（圖擷取自社群平台Ｘ）

    巴西一名男子疑似因精神狀況不穩，竟攀爬20英尺高牆並利用樹枝闖入獅舍，結果在腳尖尚未完全著地瞬間就遭獅子狠狠咬住拖走。（圖擷取自社群平台Ｘ）

    巴西一名男子疑似因精神狀況不穩，竟攀爬20英尺高牆並利用樹枝闖入獅舍，結果在腳尖尚未完全著地瞬間就遭獅子狠狠咬住拖走，畫面驚悚到讓當地救援人員也不忍直視。動物園事後緊急封園調查，殘酷畫面引發全球震驚。

    綜合外媒報導，意外發生於巴西若昂佩索阿（João Pessoa）的阿魯達卡馬拉公園（Parque Arruda Câmara，俗稱Bica）。該名尚未確認身分的男子，疑似因心理狀況不佳，翻越超過6公尺高的外牆，再踩著樹枝跳入獅子活動區。

    流出的影片顯示，男子當時整個人掛在樹枝上往獅舍滑落，他的腳尖才剛要觸地、身體仍抱著樹幹時，母獅Leona已從側面爆衝撲上，張口咬住男子後迅速將他拖向獅舍深處，過程幾乎沒有反應空間。救援人員與軍警趕抵時，男子早已不幸身亡。

    巴拉伊巴州法醫研究所（IPC）已介入調查。動物園表示，事發後立即封閉全園，並依程序啟動所有安全措施，同時向男子家屬表達深切哀悼，強調園區平時採行嚴格安全標準，將在調查完成前持續停止開放。「這是極為悲痛的一天，我們向家屬表達誠摯慰問。」

    事件曝光後，不少民眾擔心母獅Leona可能遭到安樂死。園方晚間再次澄清，安樂死「從未被考慮」，因為母獅的反應屬於自然本能，且事件後她呈現「高度壓力」，目前由獸醫團隊密切觀察與協助情緒穩定。

    園方表示，Leona平日不具異常攻擊性，目前健康狀態穩定，預料將在監測下逐漸恢復日常作息。

