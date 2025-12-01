香港大火增至151死！ 防護網不合格 港府批建商：為賺錢犧牲人命

香港大埔宏福苑大火已造成至少151人罹難。道士1日在災難現場旁舉行路祭法會，超渡亡魂，祈求逝者安息。（路透）

香港大埔宏福苑世紀惡火造成的傷亡人數持續攀升。截至1日下午，當局已確認151人不幸罹難，76人受傷，另有40多人仍然失聯。隨著調查深入，這場災難的人禍輪廓也逐漸清晰。香港政務司司長陳國基證實，大樓外牆使用的防護網樣本中，有多處未達防火標準，痛批承建商「為了賺錢犧牲人命」。

綜合港媒與《美聯社》報導，這場大火之所以在短時間內迅速蔓延並波及7棟大樓，關鍵原因在於外牆整修工程所使用的物料。陳國基指出，初步檢測顯示低樓層的防護網符合規定，但調查人員隨後深入高樓層與難以觸及的區域採樣，發現20個樣本中有7個未達阻燃標準。

廉政公署調查更揭露，涉案人士在先前颱風過後，購入了每卷僅54港元（約新台幣217元）的廉價防護網，足以覆蓋全屋苑，但該批物料不具阻燃功能。為了應付突擊檢查，他們刻意在低樓層「棚腳」處安裝合格的貴價防護網（每卷100港元）以魚目混珠。

警方拘捕13人涉誤殺 廉署也介入

針對這起嚴重的人為疏忽，香港警方宣布已依涉嫌「誤殺」罪名拘捕13人，包括建築公司的董事與工程顧問，年齡介於40至77歲。廉政公署也同步展開調查，懷疑案件涉及貪污舞弊，縱容不合格建材流入工地。

面對民間對政府監管不力的質疑，港府採取了強硬的維穩姿態。保安局局長鄧炳強警告，將嚴厲打擊散播救災不力謠言的「壞人」。日前因發起聯署要求獨立調查而遭國安處拘捕的大學生關靖豐，據報已獲准保釋候查。

部分遺體燒成灰燼 僅能憑殘骸辨識

災情方面，隨著警方「災難遇害者辨認組」（DVIU）進入火場搜證，罹難者人數不斷增加。警方表示，在宏昌閣等重災區發現了更多遺體，部分甚至已燒成灰燼，僅能憑藉殘骸辨識。截至1日上午，確認死亡人數已達151人，另有76人受傷。

