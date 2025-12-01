為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    香港大火增至151死！ 防護網不合格 港府批建商：為賺錢犧牲人命

    2025/12/01 17:44 編譯陳成良／綜合報導
    香港大埔宏福苑大火已造成至少151人罹難。道士1日在災難現場旁舉行路祭法會，超渡亡魂，祈求逝者安息。（路透）

    香港大埔宏福苑大火已造成至少151人罹難。道士1日在災難現場旁舉行路祭法會，超渡亡魂，祈求逝者安息。（路透）

    香港大埔宏福苑世紀惡火造成的傷亡人數持續攀升。截至1日下午，當局已確認151人不幸罹難，76人受傷，另有40多人仍然失聯。隨著調查深入，這場災難的人禍輪廓也逐漸清晰。香港政務司司長陳國基證實，大樓外牆使用的防護網樣本中，有多處未達防火標準，痛批承建商「為了賺錢犧牲人命」。

    綜合港媒與《美聯社》報導，這場大火之所以在短時間內迅速蔓延並波及7棟大樓，關鍵原因在於外牆整修工程所使用的物料。陳國基指出，初步檢測顯示低樓層的防護網符合規定，但調查人員隨後深入高樓層與難以觸及的區域採樣，發現20個樣本中有7個未達阻燃標準。

    廉政公署調查更揭露，涉案人士在先前颱風過後，購入了每卷僅54港元（約新台幣217元）的廉價防護網，足以覆蓋全屋苑，但該批物料不具阻燃功能。為了應付突擊檢查，他們刻意在低樓層「棚腳」處安裝合格的貴價防護網（每卷100港元）以魚目混珠。

    警方拘捕13人涉誤殺 廉署也介入

    針對這起嚴重的人為疏忽，香港警方宣布已依涉嫌「誤殺」罪名拘捕13人，包括建築公司的董事與工程顧問，年齡介於40至77歲。廉政公署也同步展開調查，懷疑案件涉及貪污舞弊，縱容不合格建材流入工地。

    面對民間對政府監管不力的質疑，港府採取了強硬的維穩姿態。保安局局長鄧炳強警告，將嚴厲打擊散播救災不力謠言的「壞人」。日前因發起聯署要求獨立調查而遭國安處拘捕的大學生關靖豐，據報已獲准保釋候查。

    部分遺體燒成灰燼 僅能憑殘骸辨識

    災情方面，隨著警方「災難遇害者辨認組」（DVIU）進入火場搜證，罹難者人數不斷增加。警方表示，在宏昌閣等重災區發現了更多遺體，部分甚至已燒成灰燼，僅能憑藉殘骸辨識。截至1日上午，確認死亡人數已達151人，另有76人受傷。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播