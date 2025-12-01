為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    「台灣有事」答辯 日媒體人解讀：日本首次對中劃出紅線

    2025/12/01 17:24 駐日特派員林翠儀／東京1日報導
    日本首相高市早苗在國會答辯提到「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」，引起中國跳腳並要求撤回。日本資深媒體人表示，高市首次對中國劃出了屬於「日本的紅線」，既不需要反省，也沒有必要撤回。（歐新社）

    日本首相高市早苗在國會答辯提到「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」，引起中國跳腳並要求撤回。熟諳中國問題的日本資深媒體人福島香織有另類的看法，她表示，過去都是中國單方面劃出「紅線」，這次則是由高市首次對中國劃出了屬於「日本的紅線」，她認為，高市首相既不需要反省，也沒有必要撤回。

    福島在日前播出的政論節目「告訴我！新聞直播 正義的夥伴」中表示，日本的外交，長期以來一直在看中國的臉色，以「避免麻煩」為最高原則。中國外長王毅批判「日本首相踩到紅線」，但那是中國片面劃出的紅線。

    福島表示，日本終於出現了一位不是追隨美國、也不是揣測中國意向，而是從日本國家利益出發，用自己的語言向國際社會表達日本立場的領袖。她表示，高市首相「絕對不能做的事」就是撤回這次的發言。

    另一方面，立憲民主黨眾議員原口一博，日前在國會外務委員會的詢答中，力挺高市的發言並無問題，主張首相沒有必要撤回發言。原口還「砲口對內」批評同黨眾議員岡田克也破壞「戰略模糊」。

    原口今天接受產經新聞專訪時還表示，如果他是立憲民主黨的幹事長，一定會開除岡田的黨籍。因為岡田擔任過外相和副首相，原口認為，岡田應該更注意自己的發言是否有損日本的國家利益，「即使是不喜歡的首相，也必須在外交上給予支持」。

