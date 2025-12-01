香港宏福苑大火死傷慘重 親北京大公報披露工程諸多黑幕後刪文引猜測

香港宏福苑大火釀成重大傷亡，親北京的大公報11月28日曾發表調查報導，披露香港建築棚架（鷹架及防護網）工程的黑幕，並直指涉及天價收費、圍標合謀、利益輸送，劣質工程等問題。但這篇報導目前在大公報官網上已被刪除，引起揣測。（歐新社資料照）

香港宏福苑大火釀成重大傷亡，親北京的大公報11月28日曾發表調查報導，披露香港建築棚架（鷹架及防護網）工程的黑幕，並直指涉及天價收費、圍標合謀、利益輸送，劣質工程等問題。但這篇報導目前在大公報官網上已被刪除，引起揣測。

這篇題為「揭開維修棚架背後重重黑幕」的系列報導，共有4篇，刊登在11月28日出刊的大公報A7版，其中主新聞提到了香港棚架工程存在上述弊端，另3篇則分別報導了宏福苑外牆維修承包商宏業公司以往的種種不良事蹟、宏業公司現場大門深鎖拒絕回應，以及香港工程師的看法。

報導刊出後，大公報官網也依例將紙本製作成電子版供查閱。但外界11月30日發現，若點進這則新聞的標題連結，已經查不到這篇報導。除非技巧地變更11月28日其他版面的網址連結，才能查閱。

這篇報導指出，香港今年以來包含宏福苑在內，至少已發生10件棚架起火事故，而前9件中有7件無人傷亡，其餘2件總計有5人送醫。

報導提到，該報記者展開調查，透過業界代表及多名知情人士，逐層揭開建築棚架背後的黑幕，當中牽涉「天價維修費、圍標合謀、利益輸送，工程品質」等問題。香港業界人士透露，由於圍標及種種原因，參與外牆工程競標的建築公司越來越少，而業界的工程投標一直都欠缺透明度。

不願具名的工程業界人士受訪時表示，10多年來，香港工程公司圍標的情況非常嚴重，甚至有工程公司負責人參與競標後立即被人惡言警告，無奈退出競標，導致有水準的公司越來越少，沒有多少間公司投標，競標的結果「自然就來來去去都是那幾間了」，這種情況在香港業界已有一段長時間，導致業界生態「非常不健康」。

這名人士直指，承包宏福苑外牆工程的宏業公司，是業界有名的競標「常勝將軍」，接了很多工程，但試問「這麼多工程，哪有這麼多資源投入呢」？

他透露，業界常有偷工減料或使用劣質材料等情事。更有甚者，不少得標公司往往會以拉長工期的手法，讓業主多掏錢，以回補低價搶標的利潤，這在香港工程業界知情者看來是見怪不怪。

另有香港營造業人士透露，鷹架的阻燃網每張約港幣90元（約新台幣363元），而沒有阻燃功能的普通網僅需50餘元。且阻燃網被太陽曝曬後會變脆，只用一次就要丟棄，普通防護網則可不停重用。宏福苑大火發生前，相關部門甚少巡查防護網材質，不少業界人士便抱持僥倖心態鋌而走險。

這名人士還針對鷹架材質說，使用金屬架是合法外勞的工作範圍，導致搭建金屬架工人的日薪低於竹架工人，影響香港本地工人收入。況且，金屬架的成本比竹架貴約2至3倍，增加施工成本，導致市場需求不高。

另一名吳姓業者說，發泡膠和竹製鷹架都是易燃物，經過1年的日曬雨淋，竹架變得更乾燥、腐化，一旦燃燒火勢就會特別快蔓延。加上近日天氣乾燥又大風，才使宏福苑大火短時間內就從底層蔓延到頂部，還連累了相鄰的樓宇。

報導還直指，宏業成立21年來紀錄不良，至少從2018年10月以來涉及多起違規例事件，包括涉及多起違反鷹架安全的訴訟，且有定罪及罰款紀錄。同時還涉及多件沒有雇用合格工作人員的訴訟，以及多起違反勞動安全的案件。此外，宏業自2010至2019年還涉及多起工程債務訴訟，金額由10餘萬至95萬元不等。

