為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中國人權攝影記者杜斌被捕 羈押在北京順義看守所

    2025/12/01 17:11 中央社
    據維權網，中國知名人權攝影記者、紀錄片製作人杜斌今年10月15日被北京市警方以涉嫌尋釁滋事罪逮捕，至今已1個半月，現羈押在北京順義看守所。（截自維基百科）

    據維權網，中國知名人權攝影記者、紀錄片製作人杜斌今年10月15日被北京市警方以涉嫌尋釁滋事罪逮捕，至今已1個半月，現羈押在北京順義看守所。（截自維基百科）

    據維權網，中國知名人權攝影記者、紀錄片製作人杜斌今年10月15日被北京市警方以涉嫌尋釁滋事罪逮捕，至今已1個半月，現羈押在北京順義看守所。

    據維權網消息，杜斌1972年生，是攝影記者、作家、紀錄片製作人，早年在北京從事新聞工作，關注人權受難者。他曾任職北京青年報、工人日報社會法治週刊，2004年起在北京擔任紐約時報北京分社攝影師。

    據杜斌妹妹杜繼榮日前通報，杜斌購買飛機票準備10月16日前往日本，卻在10月15日被北京市順義區高麗營派出所警察，提前從租住的房間裡帶走。

    她說，「我聯繫不上哥才找當地公安問才知道出事了，杜斌現關押在北京市順義看守所。現關押42天，口頭傳達拘留理由，罪名尋釁滋事，違法辦案，至今我多次催北京市順義高麗營辦案單位不給抓人拘留決定書，非法拘禁」。

    杜斌長期記錄中國社會底層與弱勢群體，專注人權前線報導，如上訪者抗爭、民權事件。2013年製作揭露馬三家勞教所酷刑的紀錄片「小鬼頭上的女人」，並出版「陰道昏迷：馬三家女子勞教所的酷刑倖存者證詞」等書。2014年出版首本中國大陸作者的六四事件相關書籍「天安門屠殺」，引發關注。

    因敏感報導，2011年起中國外交部拒絕其工作許可。2013年6月在北京秘密被捕，羈押於豐台看守所，之後後獲釋。2020年12月再次因涉嫌尋釁滋事被北京警方拘留逾1個月後釋放。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播