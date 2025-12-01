東南亞暴雨釀洪災山崩破千人死亡 印尼、斯里蘭卡軍方動員救災

亞洲部分地區致命洪災和山崩造成的死亡人數已超過1000人。圖為軍用車輛在斯里蘭卡科倫坡協助災民。（美聯社）

亞洲部分地區近期因強降雨發生致命洪災和山崩，死亡人數已超過1000人，其中，受災最嚴重的印尼和斯里蘭卡軍方已動員救災。

《法新社》報導，上週斯里蘭卡全島、印尼蘇門答臘大部分地區、泰國南部和馬來西亞北部都遭遇強降雨。持續不斷的暴雨導致居民被迫爬上屋頂，等待船隻或直升機救援，有些村莊甚至與外界隔絕。

請繼續往下閱讀...

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）今（1）日抵達北蘇門答臘勘災，「希望最糟糕的時期已經過去」。洪災和山崩已造成該國至少502人死亡，另有500多人失踪，使普拉博沃面臨龐大壓力，但他也沒有公開呼籲國際援助。

印尼政府已向部分受災最嚴重的地區派遣3艘載有救援物資的軍艦和2艘醫療船，但許多道路仍無法通行。

斯里蘭卡政府呼籲國際援助，並動用軍用直升機前往受迪特瓦氣旋引發的洪水和山崩影響的受困民眾。斯里蘭卡官員1日指出，該國至少340人喪生，另有許多人失蹤。

斯里蘭卡官員聲稱，受災最嚴重的中部地區損失程度才剛剛顯現，救援人員正在清理被倒塌樹木和泥石流堵塞的道路。

斯里蘭卡首都可倫坡的洪水水位在夜間達到峰值，隨著降雨停止，人們希望洪水能開始消退。

泰國1日說，暴雨引發的洪水已造成泰國南部至少176人死亡，這是該國十年來最嚴重的洪災之一。

泰國政府已推出救災措施，但民眾對防洪工作的批評聲浪日益高漲，2名地方官員因涉嫌失職而被停職。

另外在鄰國馬來西亞，暴雨也淹沒了玻璃市州（Perlis）大片土地，造成2人死亡。

