下課也不能滑！新加坡中學擴大手機禁令 1月起強制「入校即收」

為了對抗日益嚴重的數位干擾，素有「科技強國」之稱的新加坡決定對校園手機使用祭出重手。新加坡教育部週日（1日）宣布，自明年1月起，所有中學將實施更嚴格的禁令，學生在校期間必須將智慧型手機與智慧手錶存放在指定區域，就連下課或午休時間也禁止使用。

據《法新社》報導，新加坡是全球數位連接程度最高的國家之一。現行準則僅禁止中學生在「課堂上」使用行動裝置，但新規定將範圍擴大至「非上課時間」。這意味著學生一旦進入校園，其電子設備就必須鎖在置物櫃或放入書包內，直到放學才能取出。

星國教育部在聲明中指出，這項政策的目標是「創造一個優先考慮學生學習並提升其參與度的校園環境，培養更健康的螢幕使用習慣及身心福祉」。當局強調，研究顯示學生過度使用螢幕，已排擠了睡眠、體育活動以及與親友社交互動等重要活動。

不過，學校仍保留彈性，在「必要情況下」可允許學生例外使用手機。新加坡此舉反映了全球教育界對數位產品的管控趨勢。聯合國教科文組織（UNESCO）數據顯示，目前全球已有約40%的教育系統禁止在校使用智慧型手機。

除了新加坡，澳洲也將在下週採取更激進的行動，預計通過領先全球的法案，禁止16歲以下兒童使用社群媒體。UNESCO網站也特別點出中國鄭州的嚴格案例，當地甚至要求家長必須提出書面同意書，證明手機確實是為了教學原因才讓學生攜帶

