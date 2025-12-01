為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    港府證實宏福苑防護網被偷換 7樣本阻燃不合格疑混入合格網魚目混珠

    2025/12/01 17:03 即時新聞／綜合報導
    香港宏福苑惡火146死，當局證實防護網被換過，7個樣本未達阻燃標準。圖為起火中的宏福苑，大樓外可見綠色防護網。（美聯社）

    香港宏福苑惡火146死，當局證實防護網被換過，7個樣本未達阻燃標準。圖為起火中的宏福苑，大樓外可見綠色防護網。（美聯社）

    香港大埔宏福苑惡火造成146死慘劇，政務司司長陳國基等人今（1日）下午4時召開記者會，證實宏福苑各大樓防護網被換過，並且20處樣本有7個未達阻燃標準。

    《香港商業電台》報導，陳國基表示，在宏福苑宏泰閣、宏道閣、宏志閣、宏仁閣等4棟大樓的高、中、低層，採集了7個防護網樣本，沒有達到阻燃要求。

    香港廉政公署透露，原先的防護網在7月颱風來襲時受到破壞，有涉案人士到當地供應商購買不具備阻燃功能的保護網更換，這些網子每卷為54港元（約新台幣218元），一共買了2300卷，足以覆蓋宏福苑的8棟大樓。

    香港廉政公署指出，今年10月中環華懋大廈發生防護網火災後，涉案人士可能是擔心被抽查，又再購買符合阻燃標準的保護網，安裝在宏福苑大樓的棚架底層，試圖應付抽檢。

    香港保安局局長鄧炳強說，先前曾一度測出防護網阻燃達標，是因為首次取樣時火勢仍相當嚴重，只能檢驗沒有起火的宏志樓網子，但由於結果受到質疑，因此在火勢受控後檢測了受火災影響的7棟大樓防護網，最終20個樣本有7個不達標。

