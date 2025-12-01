為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川普特使將飛莫斯科 歐盟外交官員：本週是結束烏戰關鍵時刻

    2025/12/01 16:25 編譯孫宇青／綜合報導
    歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯表示，本週對於結束烏俄戰爭非常重要。（歐新社）

    歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯表示，本週對於結束烏俄戰爭非常重要。（歐新社）

    美國與烏克蘭官員剛結束在佛州的談判，川普總統特使魏科夫準備帶著最新協商成果，前往莫斯科會見俄國官員。對此，歐盟外交官員1日表示，接下來1週對於推動結束烏克蘭戰爭至關重要。

    法新社報導，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在歐盟國防部長會議上表示，本週對於推動結束烏克蘭戰爭至關重要，因為魏科夫在與基輔談判代表會談後，將前往莫斯科。

    她說：「這可能是外交上的關鍵1週。我們昨天聽說，在美國舉行的會談雖然艱難，但富有成效。我們目前還不知道結果，但我今天將與烏克蘭國防部長和外交部長進行會談。」

    美國國務卿魯比歐、魏科夫及川普女婿庫希納（Jared Kushner）11月30日與烏克蘭談判代表會面超過4小時。魯比歐稱會談有所進展，但也強調是1場相當複雜的談判，後續還有很多工作要做。

    1名美方高層透露，會談涵蓋烏克蘭舉行新選舉的可能時間表，以及烏俄進行領土交換構想等，但包括美國與歐洲能提供烏克蘭何種安全保障、俄方要求國際承認侵烏奪占土地等其他關鍵問題則仍未解決。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播