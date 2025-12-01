川普特使將飛莫斯科 歐盟外交官員：本週是結束烏戰關鍵時刻

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯表示，本週對於結束烏俄戰爭非常重要。（歐新社）

美國與烏克蘭官員剛結束在佛州的談判，川普總統特使魏科夫準備帶著最新協商成果，前往莫斯科會見俄國官員。對此，歐盟外交官員1日表示，接下來1週對於推動結束烏克蘭戰爭至關重要。

法新社報導，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在歐盟國防部長會議上表示，本週對於推動結束烏克蘭戰爭至關重要，因為魏科夫在與基輔談判代表會談後，將前往莫斯科。

她說：「這可能是外交上的關鍵1週。我們昨天聽說，在美國舉行的會談雖然艱難，但富有成效。我們目前還不知道結果，但我今天將與烏克蘭國防部長和外交部長進行會談。」

美國國務卿魯比歐、魏科夫及川普女婿庫希納（Jared Kushner）11月30日與烏克蘭談判代表會面超過4小時。魯比歐稱會談有所進展，但也強調是1場相當複雜的談判，後續還有很多工作要做。

1名美方高層透露，會談涵蓋烏克蘭舉行新選舉的可能時間表，以及烏俄進行領土交換構想等，但包括美國與歐洲能提供烏克蘭何種安全保障、俄方要求國際承認侵烏奪占土地等其他關鍵問題則仍未解決。

