發起連署籲徹查「宏福苑」大火被捕 港青年關靖豐離開警署

香港大埔宏福苑住宅大樓大火撲滅後，外界聚焦後續究責，但一名發起連署要求徹查的學生關靖豐（Miles Kwan）傳出遭港警國安處拘捕，《法新社》1日目睹關靖豐離開長沙灣警署，證實他被捕的消息。

據報導，24歲的關靖豐是在1日下午乘坐計程車離開長沙灣警署，他在上週宏福苑大火事件後，四處奔走希望帶起港人對此事的重視，不料29日傳出遭港警國安處依「煽動意圖」帶走的消息，警方不願證實是否將他拘捕，僅稱「將根據實際情況依法採取行動」。

關靖豐發現記者拍攝時特地摘下口罩，從計程車朝記者點頭致意，但未發表任何評論。

關靖豐參與在網路平台設立「大埔宏福苑火災關注組」，提出妥善安置災民、針對工程疑涉利益輸送展開獨立調查、重新審視工程監管制度，以及成立獨立調查委員會等四大訴求，並在到大埔墟站附近發送傳單，成功號召逾萬名民眾連署。

關靖豐被捕前受訪表示，他只是「提出一些非常基本的要求」，「如果這些想法被認為是煽動性的或『越界』，那麼我覺得我無法再預測任何事情的後果，我只能做我真正相信的事情」。

