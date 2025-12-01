為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    美烏佛州談爭議問題 《CNN》揭初步進展

    2025/12/01 16:23 編譯孫宇青／綜合報導
    美國國務卿魯比歐（左）等美方官員，30日在佛州與烏克蘭官員繼續就烏俄終戰問題進行會談。（法新社）

    美國國務卿魯比歐（左）等美方官員，30日在佛州與烏克蘭官員繼續就烏俄終戰問題進行會談。（法新社）

    在美國和烏克蘭團隊結束在佛州的烏俄終戰協議會商後，《美國有線電視新聞網》（CNN）1日引述知情人士指出，川普28點和平計畫中「最具爭議的部分」都得到詳細討論，暗示在某些領域可能會取得初步進展。

    據了解，一位直接了解佛州會商情況的知情人士告訴CNN，這次會談是「向前邁出的一步」，並且「建立在日內瓦會談取得的進展之上」，但現在就說已經敲定一切還為時過早，因為還有很多工作要做。這段說法與美國國務卿魯比歐的說法相呼應。

    知情人士提到，會談「重點非常明確，28點和平計畫中最具爭議的部分都得到詳細討論」，暗示在某些領域可能會取得初步進展。

    例如，有關美國一開始要求烏克蘭正式放棄其憲法中明訂的加入北大西洋公約組織（NATO）願望，美烏代表已經討論一種可能的方案，即透過北約成員國和莫斯科之間直接談判達成的協議，有效阻止烏克蘭該聯盟。換言之，「烏克蘭不會被逼到在法律意義上正式拒絕這項訴求」。

    不過，如果美國要與俄國達成雙邊協議，或俄國希望從北約獲得多方面保證，「烏克蘭就不算參與到決策過程。知情人士強調，最終決定尚未做出，而這個高度敏感的妥協方案，最終將由烏克蘭總統拍板定案。

    上述例子表明，隨著美烏談判進行，以及魏科夫準備前往莫斯科進行會談，各方正在探索巧妙的辦法，以避免踩中基輔的紅線。

    另一個棘手問題是要求烏克蘭交出已被俄國吞併、但尚未被俄國征服的烏克蘭東部頓巴斯地區領土。

    美國提出的方案將包括一系列重兵駐守的城鎮組成、被視為對烏克蘭安全至關重要的「堡壘帶」在內的地區，劃為俄國非軍事區，由莫斯科進行管理，但不向其部署軍隊。然而，將控制權拱手讓給俄國的想法，會嚴重削弱烏克蘭的防禦能力，增加未來潛在侵略的可能性，這完全不可接受。

    知情人士對此指出，這並不意味沒有其他辦法既能維護烏克蘭憲法條款，又能保障烏克蘭安全。但他拒絕透露正在討論的具體方案，並稱該問題「過於敏感」，「我真的相信，如果此事公開，我們可能會破壞潛在的解決方案」。

