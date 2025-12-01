世紀惡火提「四大訴求」遭拘捕 香港男大生獲釋離開警署

香港大學生關靖豐因發起宏福苑大火問責連署，上週六遭國安處拘捕，法新社記者1日目擊他已離開警署。（法新社）

香港大埔宏福苑世紀惡火造成的死亡人數攀升至146人。在此慘劇中，1名因發起連署要求政府交代真相、卻遭警方國安處以涉嫌「具煽動意圖」拘捕的24歲大學生關靖豐，1日下午被目擊已離開警署。

據法新社報導，記者在現場目擊，關靖豐1日下午從長沙灣警署步出，隨即搭乘計程車離開。目前尚不清楚他是獲得保釋或無條件釋放，香港警方對此僅表示「會按實際情況依法處理」，並未證實具體的拘捕或釋放細節。

請繼續往下閱讀...

關靖豐是「大埔宏福苑火災關注組」發起人之一。上週三火災發生後，他不滿官員將責任推卸給竹棚，因此在街頭派發傳單並發起網上連署，提出「四大訴求」，包括：持續支援受災居民、成立獨立調查委員會徹查利益輸送、重新審視工程監管，以及問責政府官員。

港媒先前引述消息指出，國安處人員於上週六晚間將其拘捕，指控其涉嫌煽動。隨著他被捕，獲得逾萬人支持的連署網頁與關注組社群專頁也迅速遭到關閉或刪除。

被捕前嘆：若這算越線，無法預測後果

關靖豐在被捕前曾接受法新社訪問，當時他強調自己只是提出「非常基本的訴求」。他無奈地表示：「如果這些想法被視為煽動或『越線』，那我真的無法預測任何事情的後果了，但我只能做我真正相信的事。」這番話在香港國安法高壓統治的氛圍下，顯得格外沉重。

這場香港數十年來最慘重的火災，截至目前已確認造成146人罹難、79人受傷，仍有多人失聯。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法