涉撒旦儀式與虐嬰！澳洲破獲國際性虐童網 4男遭控散布數千影片

澳洲新南威爾斯州警方宣布破獲一個涉及國際網絡的兒童性虐待影像散布集團，逮捕4名雪梨男子。圖為其中一名嫌犯遭警方逮捕帶走。（圖取自新南威爾斯州警方）

澳洲警方1日宣布偵破一起令人髮指的國際兒童性犯罪案件。雪梨4名男子因涉嫌參與國際兒童性虐待網絡，散布涉及「撒旦崇拜」與「儀式性」主題的虐童影像而遭逮捕起訴。警方查獲的證據顯示，受害者年齡層極低，甚至包含嬰兒。

據《美聯社》報導，新南威爾斯州警方專案小組在調查加密網路上的兒童性虐待影像流向時，鎖定了這個以雪梨為基地的犯罪網絡。負責此案的警探多爾蒂（Jayne Doherty）向媒體表示，這並非普通的虐童案件，而是「令人憎惡」的罪行。

請繼續往下閱讀...

多爾蒂指出，這起案件特別具毀滅性，因為嫌犯在討論與散布的影像中，使用了與「撒旦崇拜」及「神祕學」（occult）相關的符號與儀式，內容描繪了對兒童的虐待與酷刑。警方於上週四在雪梨多處執行搜索令，逮捕了4名涉案男子。

查獲數千部影片 受害者驚見嬰兒

警方在行動中扣押了多部電子設備，據稱裡面存有數千部虐童影片，受害者年齡從嬰兒到12歲不等。多爾蒂說明，警方將在法庭上指控這個國際集團參與了涉及虐待兒童的對話與素材分享。不過，警方目前研判被告主要是散布者，並非這些影像的原始拍攝者。

目前警方正與國際執法夥伴合作，試圖確認影片中受害者的身分、受虐地點以及施虐者。多爾蒂坦言，截至週一為止，尚未確認任何受害者的具體身分。

遭逮捕的4名嫌犯年齡介於26歲至46歲之間。警方指出，其中26歲的格爾馬諾塔-米爾斯（Landon Germanotta-Mills）在該網絡中扮演領導角色。除了散布虐童影像外，他還被加控散布與持有「人獸交」（bestiality）影像的罪名。

另外3名被告分別為39歲、42歲與46歲，4人均面臨散布兒童虐待影像等多項指控。所有被告均被拒絕保釋，預計將於明年1月下旬再次出庭受審。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

