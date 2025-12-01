高市早苗「工作X5」 獲選日本流行語大賞

日本首相高市早苗在當選自民黨總裁後所說的「工作、工作、工作、工作再工作」，獲選日本流行語大賞。（法新社）

上任一個多月，人氣度仍持續攀高的日本首相高市早苗，她在當選自民黨總裁後所說的「工作、工作、工作、工作再工作」獲選為日本流行語年度大賞，這是繼2009年民主黨政權時期、首相鳩山由紀夫的「政權輪替」之後，再由現任首相獲得大賞，高市也是流行語大賞中第4位獲得年度大賞的首相。

「現代用語的基礎知識選2025T＆D保險集團新語・流行語大賞」今天公布年度流行語前10名。高市早苗在10月4日當選自民黨總裁後的致詞中，連講了5次工作，她表示，為了要讓國家重新振作，她會像拉車的馬一樣努力工作，「拋棄所謂『工作與生活平衡』這句話，工作、工作、工作、工作再工作」。

高市的「工作X5」雖然距離流行年度大賞的評選時間不到一個月，但短期間內在社群網路引發高度討論，結果以黑馬之姿後來居上，奪下年度大賞。

高市是第4位獲得流行語年度大賞的現任首相，第1位是1999年的首相小淵惠三的「小淵來電」（ブッチホン）。小淵在擔任首相時，為凸顯他的平民化，會直接官邸打電話給連絡的對象，由於沒有透過秘書轉接，經常嚇到聯絡對象，「小淵來電」成為當年的流行語，「ブッチホン」取自小淵的「淵」和telephone的「phone」，也是從日文按鍵電話「プッシュホン」的諧音梗。

第2位是2001年的首相小泉純一郎，小泉在當年有6句相關的新語、流行語入圍，包括「米百俵／無聖域改革／不畏、不懼、不被束縛／骨太方針／綜藝內閣／改革的『痛楚』」，成為該年度的「流行語創造者」，也顯示出小泉擅長使用極具說服力的政治口號。

第3位則是2009年的鳩山由紀夫，當年眾院大選，民主黨大勝取代自民黨成立鳩山政府，「政權輪替」被選為流行語。這個詞象徵鳩山由紀夫就任首相的一連串政治變動。

