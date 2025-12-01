宏都拉斯總統大選 阿斯夫拉暫時取得領先

在宏都拉斯約34%的投票站完成計票後，初步和部分結果顯示，國家黨候選人阿斯夫拉獲得53萬張選票。（路透）

在宏都拉斯約34%的投票站完成計票後，初步和部分結果顯示，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉在11月30日的總統選舉中領先。

根據《美聯社》報導，宏都拉斯國家選舉委員會表示，初步計票中阿斯夫拉獲得53萬張選票，自由黨候選人納斯拉亞（Liberal Party）獲得約50萬6316張選票。代表執政黨自由重建黨（Libre）參選的蒙卡達（Rixi Moncada）則獲得25萬5972張選票。委員會尚未公布最終投票總數。

現年67歲的前德古西加巴（ Tegucigalpa ）市長阿斯夫拉以務實的政治家形象參選，著重強調他在德古西加巴推行的廣受歡迎的基礎設施建設項目。

現年72歲的體育播報員納斯拉亞多年來曾與多個政黨合作競選，甚至在4年前加入現總統卡斯楚（Xiomara Castro）的競選團隊，他競選的核心議題是根除腐敗。

值得注意的是，美國總統川曾在投票前強調，若他支持的候選人阿斯夫拉落敗，將削減對宏都拉斯的援助。

另外川普還猛烈抨擊納斯拉亞和蒙卡達，警告他們可能會讓宏都拉斯「重蹈委內瑞拉的覆轍」。

