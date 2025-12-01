為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    用命跟中共拚了！店家遭公務員勒索 引爆店面後疑喝農藥「死諫」

    2025/12/01 14:36 即時新聞／綜合報導
    中國湖南省郴州市一家販售煙火的店家發生爆炸，傳出是店家不堪當地公務員阻擋辦證藉此索錢，在引爆店面後喝下農藥。（圖擷自微博）

    中國湖南省郴州市一家販售煙火的店家發生爆炸，傳出是店家不堪當地公務員阻擋辦證藉此索錢，在引爆店面後喝下農藥。（圖擷自微博）

    震撼中國！湖南省郴州市北湖區一處販賣煙火業者11月30日發生爆炸，目前傳出是店家不堪當地公務員阻擋辦證藉此討錢、拿取商品不付款等惡霸行為，因此引爆店面並疑似喝下農藥，業者正在醫院搶救，令中國網友相當震驚。

    中國湖南郴州市聯合調查組今（1日）發布公告，指稱北湖區彭姓業者實名舉報公職人員涉及違紀違規，並在網路上發布疑似飲用農藥的影片，郴州公安目前已找到彭姓男子，送至醫院全力救治。至於公務員是否違法一事，已組成聯合調查組進行釐清。

    中國網友們看到消息後原本還不清楚發生了什麼事，後續得知店家在前1天引爆，這才驚覺狀況嚴重，目前傳出彭男是花費鉅款購入煙火準備開店迎接春節經濟，孰料卻被公務員卡住營業證索錢，不過尚未得到官方證實。

    中國網友對於彭男的維權行為感嘆不已，直指他肯定是走投無路了才會這樣做；不少人悲喊這是在「死諫」，呼籲當局一定要徹查清楚，給店家和社會一個交代。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

