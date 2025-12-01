緊盯俄烏！ 彭博專欄：習近平恐向川普提出「28點台灣方案」

圖為中國國家主席習近平（左）與美國總統川普過去會晤的畫面。《彭博》專欄作家分析，北京正密切觀察川普政府如何推動俄烏和平協議，並可能依樣畫葫蘆，向美方提出針對台灣的「28點方案」，試圖在不動武的情況下達成統一目標。（美聯社資料照）

美國總統川普推動的俄烏和平計畫，不僅牽動歐洲局勢，更可能成為北京對付台灣的範本。《彭博》專欄作家瓦斯瓦尼（Karishma Vaswani）撰文示警，中國正密切觀察華府為了達成協議願意對俄羅斯讓步到何種程度，並從中汲取經驗。她在文中引述軍事戰略專家的看法指出，習近平可能會利用此機會，向川普政府提出一份類似的「28點台灣計畫」。

專欄作家：北京觀察美讓步底線

這篇題為〈中國是否正在為台灣準備一項「烏克蘭模式」的計畫？〉（Is China Preparing a Ukraine-Style Plan for Taiwan?）的評論指出，隨著華府對台訊號日益模糊，習近平統一台灣的意圖卻越發明確，這讓台灣處於危險境地。

瓦斯瓦尼在文中特別引述了澳洲退役少將、軍事戰略師萊恩（Mick Ryan）的觀點。萊恩警告：「我們可以預期，中國共產黨將在近、中期內，向川普政府提出一份『28點台灣計畫』，無論是透過秘密或公開形式。」瓦斯瓦尼分析，這意味著若川普願意施壓烏克蘭割地求和、放棄加入北約以換取停戰，中國就會試探美國是否也願意在台灣議題上進行類似交易，以換取美中關係穩定。

文章進一步分析，北京正如法炮製俄羅斯的論述策略。在近期與川普的通話中，雖然川普未公開提及台灣，但中國外交部卻大篇幅強調習近平對台灣問題的表態，稱「台灣回歸中國」是二戰後國際秩序的重要組成部分。瓦斯瓦尼指出，這種措辭是刻意的，習近平試圖將北京塑造成全球體系的捍衛者，並將台灣與任何支持它的國家貼上「破壞穩定」的標籤。

面對北京步步進逼，台灣政府已宣布追加400億美元（約新台幣1.25兆元）的國防預算。瓦斯瓦尼認為，台灣總統賴清德確實有理由感到焦慮，因為正如約翰霍普金斯大學教授布蘭德斯（Hal Brands）所言，接下來數月將是台海安全的關鍵時刻。

她建議，儘管預算案可能受阻，但台灣必須確保關鍵戰力的資金到位，並加強民防演習，因為美國在亞洲的盟友也必須深化合作，將台灣防衛視為區域安全核心。

