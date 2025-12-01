美軍加勒比海「後續打擊」致運毒船倖存者喪命 川普稱將調查

美國總統川普11月30日表示，將調查美軍對加勒比海1艘疑似運毒船隻進行「後續打擊」的事件。（美聯社）

美國總統川普11月30日表示，將調查美軍對加勒比海1艘疑似運毒船隻進行「後續打擊」的事件，該打擊導致此前遭飛彈襲擊的倖存者喪生。

根據《法新社》報導，《華盛頓郵報》稱該事件發生在9月2日，美軍發現2名在首次襲擊中倖存的人員緊緊抓住燃燒的船隻，於是再次對該船發動襲擊。《華盛頓郵報》援引知情人士的話說，美國國防部長赫格塞斯在打擊行動開始前已指示部隊殺死船上所有人。

川普11月30日為為赫格塞斯辯護，他在空軍一號上告訴記者「我會調查此事，但赫格塞斯說過他沒有下令殺害剩餘2人。」

當被記者問及是否希望對倖存者進行後續打擊時，川普回應「我們會調查，但我不想那樣，第一次打擊已經非常致命了。」

赫格塞斯駁斥了相關報導，稱其為「假新聞」。

值得注意的是，自美國9月起空襲加勒比海和東太平洋上涉嫌販毒船隻，已造成至少83人死亡。川普政府沒有提供確鑿證據來支持其行動背後的指控，許多專家也對這類行動的合法性提出了質疑。

聯合國人權事務高級專員圖爾克（Volker Turk）敦促美國調查這些空襲的合法性，並表示有「強而有力的證據」表明這些空襲構成「法外處決」。

