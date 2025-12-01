貫徹信念至最後一刻！瑞士「尊嚴」創辦人接受協助死亡辭世 享耆壽92歲

瑞士協助死亡組織「尊嚴」（Dignitas）創辦人米內利（Ludwig Minelli）於11月29日透過協助自殺辭世，享耆壽92歲。圖為他2012年在蘇黎世出席世界死亡權利協會大會時發言的資料照。（法新社）

一生致力於爭取人類「死亡權」的瑞士知名組織「尊嚴」（Dignitas）創辦人米內利（Ludwig Minelli），在93歲生日前夕，選擇以自己畢生推動的方式——協助死亡（assisted death），平靜地結束了生命。該組織證實，米內利已於11月29日辭世，享耆壽92歲。

據《法新社》報導，「尊嚴」發布聲明指出，米內利直到生命最後一刻，仍不斷尋找幫助人們在「人生大事」上行使選擇自由與自決權的方法。聲明強調，該組織將秉持創辦人的精神，繼續作為一個專業且具戰鬥力的國際組織，捍衛人們在生命與臨終時的自決權。

米內利原本是一名記者，後來轉任律師。他在1998年創立「尊嚴」，並在瑞士最高法院與歐洲人權法院（ECHR）贏得多場關鍵訴訟。其中最著名的是2011年歐洲人權法院的一項裁決，確認了個人擁有決定自己結束生命方式與時間的權利。

瑞士法律獨特 允許協助自殺而非安樂死

瑞士法律對臨終醫療有嚴格區分。法律不允許「安樂死」（euthanasia），即由醫生或他人注射致命藥物；但允許「協助死亡」（assisted dying）或稱協助自殺，意即當事人必須在意識清醒下表達意願，並親手執行致命動作（如喝下藥水或按下注射開關）。這項法律架構已在瑞士實行數十年。

與瑞士其他類似組織不同，「尊嚴」也為居住在國外的人士提供服務，這使其在國際上極具知名度。截至2024年，該組織已協助超過4000人結束生命，其中包括571名英國人。

自「尊嚴」成立近30年來，國際社會對協助死亡的態度已發生巨大轉變。包括加拿大、澳洲、紐西蘭、西班牙與奧地利等國，自2015年以來相繼通過相關法律；法國近期也投票允許部分末期病患享有此權利。

米內利生前接受《金融時報》訪問時曾表示，他在90歲高齡時仍「日以繼夜地工作」，並主張協助死亡的權利應普及至幾乎所有人。如今他選擇以身作則，走完人生的最後一程，也為這場關於生命權與死亡權的全球辯論，留下了最後的註腳。

