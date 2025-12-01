為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    小粉紅狠嗆濱崎步要唱才能拿到錢 慘被中國網友圍剿

    2025/12/01 12:29
    日本天后濱崎步上海演唱會被取消，仍然上台唱完全場，卻遭中國小粉紅質疑。（圖擷自濱崎步IG）

    日本天后濱崎步上海演唱會被取消，仍然上台唱完全場，卻遭中國小粉紅質疑。（圖擷自濱崎步IG）

    日本天后濱崎步11月29日在上海的演唱會，疑似受到中國抵制影響取消，不過她仍然對著空無一人的觀眾席唱完全場，得到外界讚賞。孰料，有中國小粉紅（極端愛國主義者）叫囂濱崎步按照合約就是要唱完才能拿到錢，這種說法連自家網友都看不下去，狠狠出手對其圍剿。

    在中國影音平台嗶哩嗶哩（bilibili）上傳影片的小粉紅陰陽怪氣地表示，濱崎步在沒有觀眾的現場開唱，才能夠拿到數百萬人民幣，不唱就沒有錢，這是合約裡面寫的，跟愛不愛觀眾、愛不愛歌迷沒關係。

    小粉紅指出，濱崎步就是為了錢而來的，演出費通常會預付30％至50％款項，等到濱崎步坐頭等艙抵達上海完成表演後，就能夠帶著幾百萬人民幣回日本，和所謂的「契約精神」沒關係，只是想要錢而已。

    上述說法立即引來大量中國網友圍攻，不少人痛批小粉紅難道是濱崎步簽合約時也在現場，否則怎麼會知道合約裡面怎麼寫；還有人狠嗆小粉紅是在蹭濱崎步的熱度，而且濱崎步是依照合約辦事、拿該拿的錢，根本沒什麼問題。

