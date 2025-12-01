為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國大使吳江浩發長文批評日本 日網友狠酸：文章太長誰想看啊？

    2025/12/01 12:50 即時新聞／綜合報導
    中國駐日大使吳江浩昨發長文批評日本，此文的日語版也同步發表在「X」，許多日本網友紛紛狠酸：「篇幅太長了！」、「太長了，我讀不下去。」（路透）

    中國駐日大使吳江浩昨日（11月30日）在中共黨媒《人民日報》刊出專文，以「堅決維護一個中國原則和戰後國際秩序」為標題，指稱日本首相高市早苗發表涉台露骨挑釁言論。吳江浩此文也同步發表在社群媒體「X」，不過許多日本網友不領情，紛紛狠酸：「篇幅太長了！」、「太長了，我讀不下去。」

    吳江浩在文中強調「台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分」，並認為日本必須嚴格履行「一個中國原則」的政治承諾。吳江浩表示，以哪種方式解決台灣問題、實現國家統一，是中國人自己的事，不容他人置喙，「沒有任何國家會容忍她國領導人粗暴干涉本國內政」。

    吳江浩也提及中國對外宣稱的「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利」概念，強調日本「現職領導人」發表涉台露骨挑釁言論，發出武力威脅，至今仍拒不認錯、拒不收回，已嚴重破壞國際關係基本準則，以及戰後國際秩序。吳江浩強硬地說：「日方目前唯一正確做法，就是恪守政治承諾並停止破壞戰後國際秩序，立即撤回錯誤荒謬言論。」

    吳江浩此文除了刊登在《人民日報》，也同步發表在吳江浩的「X」帳號，並貼出日文版內容。許多日本網友在該貼文底下諷刺、酸諷：「篇幅太長了！」、「太長了，我讀不下去。」、「grok：這段文章太常沒辦法讀，幫我摘要一下。」、「自古以來？古代是從何時開始定義？」、「喔是喔？」、「一遍又一遍地一直在重複講同樣的事。」、「如果文章不夠短，就沒人會讀的啦。」

