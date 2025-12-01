估價從36萬變8377萬！魯本斯失傳名畫重現 拍賣會天價成交

1幅巴洛克大師魯本斯失傳已久的畫作，在11月30日於凡爾賽宮舉行的拍賣會上以230萬歐元的價格成交。（美聯社）

一幅巴洛克大師魯本斯（Peter Paul Rubens）失傳已久的畫作，近日在法國巴黎一處私人住宅中被發現。這幅畫原被誤認為是工作室的仿作，估價僅1萬歐元（約新台幣36萬元），經鑑定確認為真跡後身價暴漲，最終在11月30日於凡爾賽宮舉行的拍賣會上，以230萬歐元（約台幣8377萬元）的天價成交。

根據《美聯社》報導，該畫描繪耶穌受難景象，曾是法國收藏的一部分。它被認為是魯本斯眾多工作室之一的作品。

以研究魯本斯而聞名的專家比特納（Nils Büttner）在拍賣前解釋說，魯本斯經常創作耶穌受難的畫作，但很少將「被釘在十字架上的基督描繪成一具屍體」。

比特納強調，此畫是魯本斯唯一描繪基督肋旁傷口流出鮮血和水的畫作。

奧塞納特（Osenat）拍賣行表示，這幅畫的真偽和來源已透過科學分析得到確認。該拍賣行稱對顏料層的顯微鏡檢查顯示，在代表皮膚的區域不僅有白色、黑色和紅色顏料，還有魯本斯通常用於描繪人體皮膚的藍色和綠色顏料。

藝術專家圖爾坎（ Eric Turquin）說，此畫在17世紀初幾乎已經消失，據悉它曾經屬於19世紀法國古典畫家布格羅（William Bouguereau）。

