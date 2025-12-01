美國大軍壓境！參議員爆：已給馬杜羅「逃亡機會」 去俄羅斯也可以

美國共和黨參議員穆林爆料，川普政府已向委內瑞拉總統馬杜羅（右）提出「離境方案」，建議他可流亡至俄羅斯或其他國家，以避免局勢進一步惡化。（法新社）

在外界擔憂美國可能對委內瑞拉採取軍事行動之際，一名共和黨聯邦參議員11月30日透露，美方已向委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）提供離開該國的機會，建議他可前往俄羅斯或其他國家。

據《法新社》報導，美國總統川普11月29日警告委內瑞拉領空應被視為「封閉」，並表示針對委國毒品走私的陸上行動將「很快」展開，這使他對委內瑞拉的威脅急劇升級。與此同時，美軍在該區域維持顯著的軍事存在，包括部署全球最大的航空母艦至加勒比海，戰機與轟炸機近期也頻繁在委國外海飛行。馬杜羅此前曾表示，他視美軍在加勒比海的存在為政權更替的前奏。

美國參議院軍事委員會成員穆林（Markwayne Mullin）在《CNN》節目中表示：「順帶一提，我們給了馬杜羅一個離開的機會。我們說他可以離開去俄羅斯，或者他可以去另一個國家。」

當被問及川普是否計畫攻擊委內瑞拉時，穆林澄清：「不，他（川普）已經說得很清楚，我們不會把部隊送進委內瑞拉。我們試圖做的是保護我們自己的海岸。」

華盛頓指控左派的馬杜羅領導販毒集團。自9月以來，美國針對加勒比海與東太平洋涉嫌販毒船隻的空襲已造成至少83人死亡。

川普的堅定支持者、參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）11月29日在社群平台X上批評馬杜羅是「非法領袖」，並表示：「川普總統終結委內瑞拉瘋狂局面的堅定承諾將拯救無數美國生命......我聽說土耳其和伊朗這個季節很不錯。」

此外，《紐約時報》報導，川普與馬杜羅曾討論會面的可能性；《華爾街日報》指出，雙方對話內容包括若馬杜羅同意下台，可能獲得特赦的條件。

