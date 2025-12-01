為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美國大軍壓境！參議員爆：已給馬杜羅「逃亡機會」 去俄羅斯也可以

    2025/12/01 11:11 編譯陳成良／綜合報導
    美國共和黨參議員穆林爆料，川普政府已向委內瑞拉總統馬杜羅（右）提出「離境方案」，建議他可流亡至俄羅斯或其他國家，以避免局勢進一步惡化。（法新社）

    美國共和黨參議員穆林爆料，川普政府已向委內瑞拉總統馬杜羅（右）提出「離境方案」，建議他可流亡至俄羅斯或其他國家，以避免局勢進一步惡化。（法新社）

    在外界擔憂美國可能對委內瑞拉採取軍事行動之際，一名共和黨聯邦參議員11月30日透露，美方已向委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）提供離開該國的機會，建議他可前往俄羅斯或其他國家。

    據《法新社》報導，美國總統川普11月29日警告委內瑞拉領空應被視為「封閉」，並表示針對委國毒品走私的陸上行動將「很快」展開，這使他對委內瑞拉的威脅急劇升級。與此同時，美軍在該區域維持顯著的軍事存在，包括部署全球最大的航空母艦至加勒比海，戰機與轟炸機近期也頻繁在委國外海飛行。馬杜羅此前曾表示，他視美軍在加勒比海的存在為政權更替的前奏。

    美國參議院軍事委員會成員穆林（Markwayne Mullin）在《CNN》節目中表示：「順帶一提，我們給了馬杜羅一個離開的機會。我們說他可以離開去俄羅斯，或者他可以去另一個國家。」

    當被問及川普是否計畫攻擊委內瑞拉時，穆林澄清：「不，他（川普）已經說得很清楚，我們不會把部隊送進委內瑞拉。我們試圖做的是保護我們自己的海岸。」

    華盛頓指控左派的馬杜羅領導販毒集團。自9月以來，美國針對加勒比海與東太平洋涉嫌販毒船隻的空襲已造成至少83人死亡。

    川普的堅定支持者、參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）11月29日在社群平台X上批評馬杜羅是「非法領袖」，並表示：「川普總統終結委內瑞拉瘋狂局面的堅定承諾將拯救無數美國生命......我聽說土耳其和伊朗這個季節很不錯。」

    此外，《紐約時報》報導，川普與馬杜羅曾討論會面的可能性；《華爾街日報》指出，雙方對話內容包括若馬杜羅同意下台，可能獲得特赦的條件。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播