    首頁 > 國際

    反諷？日本人誤會「台灣阿姨是中國客」 見1物秒改口：突然變可愛

    2025/12/01 10:50 即時新聞／綜合報導
    日本網友以為電車上4名遊客是中國人，發現對方別有「我是台灣人」的徽章後，改口稱覺得很可愛。（本報合成，擷取自Threads）

    日本網友以為電車上4名遊客是中國人，發現對方別有「我是台灣人」的徽章後，改口稱覺得很可愛。（本報合成，擷取自Threads）

    中日關係因日本首相高市早苗拋出「台灣有事」談話而持續緊繃之際，中國官方也呼籲民眾避免赴日旅遊。不過，近日一名日本網友卻分享搭電車時的見聞，引發台日兩地熱烈討論。

    該名日本網友在Threads發文表示，聽說「C國人」（中國人）在日本變少，但她近日搭電車時遇到4名「活力超旺盛」的阿姨，當下心想「中國人一點都沒減少啊」。正準備下定論時，她瞥見其中一人的包包上別著「我是台灣人」徽章，立刻改口覺得「突然變得可愛」。

    貼文被轉傳至Threads後，引來兩派截然不同的解讀。有人認為，日本網友是在以「活力四射」暗指吵鬧，語氣帶有反諷：「這是反諷，這很標準的日本式諷刺」、「看到行為舉止，根本被當成中國人，原文諷刺成這樣，還以為人家真的覺得可愛喔」、「活力十足，八成是很吵的意思吧」、「這個人是京都人吧，又在陰陽怪氣講反話。希望大家都有自知之明，台灣人出國是真的蠻吵的」。

    另一派網友則認為過度解讀：「住日本5年的我完全看不出來他有在嘲諷」、「不確定是不是反諷，可能人家真心的講吧」。另外也有人提到，圖中的「我是台灣人」徽章可能被中國人使用，「那篇（貼文）底下很多日本人都擔心，『我是台灣人』徽章會被中國人拿去仿冒」、「中國人假裝台灣人倒是更有機會」、「日本人擔心的事情發生了，中國人別著『我是台灣人』徽章在韓國被抓包，實在令人搖頭」。

    不過，該名日本網友在疑似刪除貼文前有在留言區澄清，表示自己當時只是看到徽章後，脫口嘀咕「台灣阿姨好可愛」，沒想到貼文吸引大量討論，收到超乎預期的留言，甚至被指控「種族歧視」，讓她大受驚嚇。她強調，當時的「活力四射」僅是相較日本乘客較安靜，阿姨們顯得更有精神，並非暗指吵鬧或負面含義，「我覺得充滿活力是一件很棒的事」。

