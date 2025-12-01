舊衣回收箱變奪命陷阱！德州男子「頭下腳上」受困身亡

美國德州一名男子受困舊衣回收箱不幸身亡。（本報合成，擷取自Mark Herman, Harris County Constable Precinct 4/臉書）

美國德州哈里森縣近日發生一起意外事故，一名疑似無家可歸的男子以倒立姿勢受困於舊衣回收箱內，雖自行撥打電話求救，最終仍不幸喪命。

綜合外媒報導，男子報案時稱自己被卡在回收箱內、呼吸困難，疑似以頭朝下伸入箱體後，箱蓋反扣將他困在狹窄空間中，倒立姿勢導致胸腔受壓，無法正常呼吸。救護人員抵達後立即嘗試救援，但男子仍於現場被宣告死亡。

警方表示，警方表示，初步研判男子可能為無家可歸者，現場無他殺跡象，盼能釐清是否因箱體上方防盜結構向內壓縮，加上受困時恐慌反應，使情況急速惡化。設置捐衣箱的慈善組織「希望之臂」也發布聲明表示哀悼，強調正全力配合調查。

這起事件已是近年休士頓地區第三次有人受困捐贈箱。今年6月，一名男子在試圖撬開捐衣箱時身亡；2022年4月，另一名女子因替孩子取衣被卡住，但最終由消防員成功救出。警方呼籲，捐衣箱具有防盜與單向投入功能，請民眾不要隨意靠近，更不要伸手或嘗試取物，以免憾事重演。

