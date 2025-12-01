以總理貪汙案纏身求赦免 4大重點需理解

長期面臨貪污案審判的以色列總理納坦雅胡向總統赫佐格提出特赦請求。圖為納坦雅胡。（法新社）

長期面臨貪污案審判的以色列總理納坦雅胡近日做出特殊行動，他向總統赫佐格（Isaac Herzog）提出特赦請求。對此《美聯社》指出，此事件有4大重點需理解。

第一個重點是指控。納坦雅胡是以色列歷史上唯一在任期間受審的總理。他被控犯有詐欺、背信和賄賂罪，這3起案件指控他與富有的政治支持者進行利益交換，包括1家電信公司、1位好萊塢製片人和1家報業出版商。

以色列司法部在經過多年的調查後，於2019年宣布對這3起案件提起公訴，審判在2020年5月開始。

納坦雅胡曾多次要求延後作證，理由是外交事務繁忙或過去2年以色列與哈瑪斯、真主黨之間的戰爭涉及安全問題。

第二個重點是納坦雅胡的論點。納坦雅胡在審判中把自己描繪成「深層政府」陰謀的受害者，該陰謀旨在推翻他。

納坦雅胡表示，他的赦免請求將有助於在中東發生重大變革之際團結以色列，並斷言立即結束審判將有助於平息衝突，促進以色列迫切需要的廣泛和解。

包括以色列國防部長卡茲在內的一些政府部長，都表示支持他的請求。

美國總統川普也公開敦促以色列赦免納坦雅胡，上個月他在以色列議會發表演說時，特意提到赫佐格。本月初川普也致函赫佐格，稱這起貪污案是「出於政治動機且毫無根據的指控」。

第三個重點是批評。反對赦免請求的人士認為，這可能會削弱民主制度，並發出1個危險訊號，即有些以色列人可以凌駕於法律之上。

反對黨領袖拉皮德（Yair Lapid）表示，納坦雅胡必需承認有罪、表達悔意並立即退出政壇，才能獲得赦免。

第四個重點是接下來會發生的事。納坦雅胡的赦免申請將送交司法部徵求意見，然後轉交總統辦公室的法律顧問，由其提出補充意見。專家聲稱，以色列總統有很大的自由裁量權來批准此類申請，而監督力度有限。

但以色列民主研究所本月早些時候撰文指出，通常情況下總統只有在所有法律程序結束後才會審查赦免申請。在定罪前赦免的可能性極其罕見。在法律程序進行期間，即在定罪前予以赦免，會威脅法治，並嚴重破壞法律面前人人平等的原則。

